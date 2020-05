Đầu tư kè chống sạt lở bờ sông Ba khu vực xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa

Theo Nghị quyết số 218 ngày 8/5/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai, trong năm 2020 sẽ triển khai thực hiện dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ba khu vực xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa.

Tuyến kè có chiều dài khoảng 160 m với tổng kinh phí xây dựng dự kiến là 8,8 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 do Trung ương phân bổ. Dự án do UBND huyện Krông Pa quản lý. Trong năm 2020 sẽ tiến hành phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Dự án này được triển khai sẽ góp phần khắc phục tình trạng sạt lở ở bờ tả sông Ba phía hạ lưu cầu Lệ Bắc thuộc xã Chư Rcăm. Qua đó, đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản cho người dân trong mùa mưa bão và ổn định cuộc sống lâu dài, phát triển sản xuất bền vững cho nhân dân; đồng thời, đảm bảo các điều kiện thoát lũ và giao thông trong vùng./.

Đức Hải, Huy Toàn

