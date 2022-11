Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8, khóa XI

Sáng nay (11/11), Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trương Thiên Tô – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; cùng lãnh đạo cơ quan Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: 10 năm qua, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Cùng với đó, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết TW8, khóa XI. Kết quả, công tác xây dựng Đảng hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành chủ động, chặt chẽ, đúng quy định; cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan ban ngành làm tham mưu, cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc được vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo xây dựng môi trường văn hóa gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang. Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện hiệu quả 5 mục tiêu, 7 quan điểm, 6 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đề ra; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần “thế trận lòng dân”, tạo sự chuyển biến toàn diện về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quan điểm, mục tiêu về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; tập trung lãnh đạo, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Đó là: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc được xác định tại Nghị quyết TW8, khóa XI; phối hợp tuyên truyền công tác giáo dục QP-AN bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định 03/NĐ-CP của Chính phủ; nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất xử lý tốt các tình huống ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, có sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

CTV Huy Bắc – Văn Huỳnh (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)

