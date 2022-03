Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt kết quả hội nghị văn hóa và đối ngoại toàn quốc

Sáng nay (8/3), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt kết quả Hội nghị văn hóa, Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới hiện nay. Dự hội nghị tại điểm cầu truyền hình trực tuyến Công an tỉnh Gia Lai có các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Trại giam Gia Trung, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Bộ Công an và lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội Công an tỉnh.