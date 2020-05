Đảng bộ thị trấn Kbang, huyện Kbang: Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ thị trấn Kbang, huyện Kbang vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự đại hội có 130 đại biểu đại diện cho gần 700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn KBang đã có 24/29 chỉ tiêu hoàn thành, kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng kinh tế thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng chiếm 73%, nông – lâm nghiệp chiếm 27%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,33%, giảm hơn 4,3% so với đầu nhiệm kỳ; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên 29 đồng chí. Đến hết ngày 12 tháng 5, Kbang đã có 8 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức xong Đại hội./.

CTV Hồng Hạnh (huyện Kbang)

