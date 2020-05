Đảng bộ thị trấn Chư Prông tổ chức Đại hội lần thứ XIV Nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản những mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII đề ra, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình chính trị-xã hội ổn định. Kinh tế phát triển khá nhanh và bền vững theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng/người/năm, đạt 100% so với Nghị quyết và tăng 10 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ; Số hộ nghèo hiện nay chiếm 2,76% so với tổng số hộ, giảm 2,24% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2015. Hệ thống chính trị hoạt động đạt hiệu quả cao, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác xây dựng đảng luôn được đảng bộ chú trọng quan tâm, đến nay 100% thôn, làng, trường học đều có chi bộ Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Chư Prông khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội cũng bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

CTV Rơ Lan Viện (Huyện Chư Prông)

