Đảng bộ Binh đoàn 15 làm tốt công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Binh đoàn 15 là đơn vị kinh tế – quốc phòng hiện có gần 15.000 lao động, trong đó có 7.500 lao động là người dân tộc thiểu số. Binh đoàn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khu dân cư gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, chủ yếu trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Những năm qua, Đảng bộ Binh đoàn đã triển khai giải pháp đồng bộ và thiết thực nên làm tốt công tác phát triển đảng viên nói chung, đảng viên là người dân tộc thiểu số nói riêng, tạo nên những hạt nhân chính trị tích cực, góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao.

Binh đoàn 15 hiện đóng quân làm nhiệm vụ trên địa bàn 271 thôn, làng của 33 xã, phường, thị trấn, chủ yếu thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi có nhiều người dân tộc thiểu số tại chỗ sinh sống như: Jrai, Bahnar, Xê Đăng, Mơ Nông, Cơ Ho, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Mâm v.v… với xuất phát điểm về kinh tế-xã hội thấp; trình độ dân trí chưa cao, đời sống vật chất, tinh thần của bà con còn nhiều khó khăn… Xuất phát từ tình hình thực tế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cùng với tích cực tạo công ăn việc làm cho lao động, Binh đoàn còn triển khai các dự án, chương trình cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tốc độ phát triển-xã hội, giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời tham gia xây dựng hệ thống chính trị, nhất là chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên nói chung, đảng viên là người dân tộc thiểu số nói riêng. Trong đó làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp những quần chúng ưu tú là những hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; những điển hình trong các tổ chức Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn các cấp trong Binh đoàn vào Đảng.

Anh A Thâm – Đội 6, Công ty 78, Binh đoàn 15 tự hào nói: “Tôi rất vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhận khoán chăm sóc, khai thác cao su; thành thạo tay nghề khai thác mủ cao su; tích cực vận động người dân trong làng vào làm công nhân trong đơn vị để có việc làm và thu nhập ổn định”.

Toàn Đảng bộ Binh đoàn 15 hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng với 2.505 đảng viên; trong đó có 211 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Hầu hết các thôn, làng ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới nơi Binh đoàn đóng quân đều có đảng viên và tổ chức đảng. Đặc biệt, đối với nhiều đơn vị thuộc Binh đoàn như Công ty Bình Dương, Công ty 78, Công ty 74… với tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 60% thì việc phát triển đảng viên trong lực lượng này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Quân đội và của Đảng bộ Binh đoàn 15 đi vào cuộc sống. Nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số được Binh đoàn 15 đào tạo, bổ nhiệm giữ các chức vụ của các Đội sản xuất, trường học, bệnh xá… trong các đơn vị trực thuộc.

Anh Siu Tuyh – Y sỹ Bệnh xá Công ty 715, Binh đoàn 15 nói: “Tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, ân cần trong khám và điều trị bệnh cho người dân để góp phần nâng cao sức khỏe cho bà con”.

Không chỉ là hạt nhân trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ mà nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số trong Đảng bộ Binh đoàn 15 là nòng cốt trong lực lượng dân quân, tự vệ; tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Nhiều đảng viên thuộc Đảng bộ Binh đoàn là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; là trưởng thôn, già làng, Bí thư Chi bộ tại các khu dân cư…

Ông Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ, Gia Lai trao đổi: “Những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã tích cực tham mưu cách thức sinh hoạt chi bộ, cách thức hoạt động của hệ thống chính trị ở thôn, làng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, các đồng chí đội trưởng, đội phó các đội sản xuất và các đồng chí đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số ở các đơn vị thuộc Binh đoàn đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới”.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số là yêu cầu và là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với Binh đoàn 15. Nhận thức rõ điều đó nên những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 thường xuyên chỉ đạo, định hướng chỉ huy các cấp trong Binh đoàn làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Những đảng viên là người dân tộc thiểu số đã trở thành những hạt nhân quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; đặc biệt là luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, thực hiện các phương án khoán trong sản xuất với những kết quả thuyết phục”.

Với những kết quả trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh, cùng với triển khai tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số, Binh đoàn 15 đã hình thành nên nhiều khu dân cư dọc các tuyến biên giới ngày càng phát triển về kinh tế-xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.

Hà Đức, R’Piên, CTV Ngọc Sơn (Binh đoàn 15)

Lượt xem: 4