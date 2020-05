Đảng bộ An Khê tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp

Thời gian qua, Đảng bộ thị xã An Khê đã tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Trong đó, yêu cầu đặt ra trong xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị là phải khát quát được tình hình phát triển cũng như những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực và đề ra các giải pháp sát, đúng với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ mới.

Quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và văn bản chỉ đạo của các cấp, từ cuối năm 2019, Đảng bộ thị xã An Khê đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung triển khai thực hiện. Đối với 129 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong Đại hội trong tháng 12/2019. Ngoài ra, Đảng bộ thị xã An Khê đã lựa chọn và tổ chức thành công Đại hội điểm ở 3 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc vào cuối năm 2019; riêng Đại hội thí điểm đã tổ chức trong tháng 2/2020. Sau thời gian tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện nay, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc còn lại đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội ở đơn vị, địa phương mình.

Bà Trần Thị Khuyên, Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị lần 2 và đang triển khai lấy ý kiến để hoàn thiện lần thứ 3. Liên quan đến công tác nhân sự thì chúng tôi đã hoàn thiện xong; đối với các cơ cấu, tiêu chuẩn thì bám sát theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đã chỉ đạo cho Tiểu ban tổ chức và phục vụ chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất thiết yếu nhất để phục vụ cho Đại hội. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho toàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường tổ chức và tham gia các hoạt động sôi nổi để chào mừng Đại hội Đảng”.

Cùng với việc chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, Đảng bộ thị xã An Khê đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Được xác định là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh nên việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê đặc biệt chú trọng. Dự thảo Báo cáo chính trị đảm bảo khoa học, toàn diện, có tính thống nhất và đồng bộ từ cơ sở đến thị xã làm cơ sở để triển khai thực hiện cho nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Bí thư Thị ủy An Khê, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Để văn kiện dự thảo Báo cáo Chính trị là kết tinh của trí tuệ Đảng bộ An Khê thì Ban Chấp hành Đảng bộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để xây dựng văn kiện nêu lên được các tiềm năng, thế mạnh, những nhiệm vụ trọng tâm và những nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đã xác định cho An Khê trong nhiệm kỳ đến. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ kết quả đạt được trong 5 năm qua, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, những tiềm năng, thách thức mà Đảng bộ An Khê đối diện trong thời gian tới”.

Qua các bước và triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thị xã An Khê đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đa số các ý kiến đều đồng tình, thống nhất và đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu bật lên được những thành tựu cũng như đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế trên các lĩnh vực. Qua đây, cũng có nhiều ý kiến góp ý.

Ông Phan Duy Tiên, Phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai nêu: “Trong dự thảo Báo cáo thì cần nêu rõ vấn đề phát triển công nghiệp ở địa phương bởi vì tiêu chí đặt ra là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp thì tỷ trọng công nghiệp ở địa phương trong báo cáo thì cao nhưng kết quả là các xí nghiệp công nghiệp còn ít. Và trong nhiệm kỳ tới muốn công nghiệp của An Khê phát triển đi lên thì phải có các chính sách thu hút đầu tư”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp, hiện nay, Đảng bộ thị xã An Khê đang tập trung đẩy nhanh tiến độ Đại hội Đảng cấp cơ sở phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2020. Đồng thời, tiếp tục hoàn tất các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến tổ chức trong tháng 7 tới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Bí thư Thị ủy An Khê, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê, Gia Lai cho biết thêm: “Chúng tôi cũng xác định văn kiện của 11 Đảng bộ xã, phường sẽ là viên gạch để xây dựng văn kiện của Đảng bộ thị xã vì vậy chúng tôi cùng với các Đảng bộ chuẩn bị tốt nhất trong việc xây dựng văn kiện. Đồng thời chúng tôi đã rà soát để làm tốt nhất về công tác nhân sự để chọn ra được các đồng chí đảm bảo về tiêu chuẩn, phát huy được năng lực, có đạo đức để đảm đương được nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đảng bộ thị xã An Khê sẽ chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng ở địa phương mình. Qua đó, sẽ lựa chọn được những người có đủ đức, đủ tài và đề ra được nhiều chủ trương, giải pháp để xây dựng An Khê ngày càng phát triển, xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Gia Lai./.

Đức Hải, Huy Toàn

