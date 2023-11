Đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2023

Tuần Văn hóa – Du lịch 2023 được tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 11 đến 19.11 tại thành phố Pleiku và một số địa phương trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch đến tỉnh tham quan, trải nghiệm. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ trong tuần tra kiểm soát cũng như phân luồng, hướng dẫn nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tỉnh Gia Lai tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2023, Công an thành phố Pleiku đã huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường; đồng thời thành lập nhiều tổ tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo tuyệt đối trật tự an toàn giao thông 24/24h trong ngày. Không chỉ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, lực lượng Công an còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông, đội ngũ lái xe nâng cao nhận thức, cộng đồng trách nhiệm, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người Gia Lai thân thiện, mến khách và an toàn.

Lái xe Lê Văn Hòa nói: “Bản thân là lái xe thì luôn phải chấp hành nghiêm các quy định giao thông; luôn chạy đúng tốc độ quy định và không uống rượu bia.”

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an TP. Pleiku cho biết: “Chúng tôi cũng bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các chuyên đề về: Nồng độ cồn, tốc độ, xử lý xe khách phóng nhanh vượt ẩu và các lỗi đậu đỗ không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông…để góp phần vào thành công chung của Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai 2023.”

Trên các tuyến quốc lộ trọng yếu qua địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng kế hoạch, huy động 100% cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các giải pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thiếu tá Tô Quang Hải – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai thông tin: “Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã ban hành các Kế hoạch tuần tra kiểm soát, huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ, các phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình trên tuyến, địa bàn; kết hợp tuyên truyền và tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra Đội cũng đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cán bộ chiến sỹ đến từng địa bàn, phối hợp lực lượng công an tại cở sở để thực hiện công tác rà soát, để nắm tình hình các đối tượng từ các địa bàn khác đến để kịp thời đấu tranh phòng chống tội phạm trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch Gia lai 2023.”

Với sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông; kiềm chế, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Gia Lai trong lòng du khách luôn hết mình vì Nhân dân phục vụ, vì thành công chung của Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai 2023.

