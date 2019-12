Đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2020

Triển khai thực hiện Công điện số 1658 ngày 9/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu.

Sở GTVT, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công, bố trí lực lượng thường trực trong các ngày nghỉ, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về vận tải hành khách và tình hình trật tự, an toàn giao thông, kịp thời chỉ đạo, phối hợp giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn giao thông. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020, báo cáo theo quy định./.

Lệ Xuân, Thanh Sáng

