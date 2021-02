Đảm bảo đủ hàng hóa cung ứng cho vùng dịch

Song song với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp thì tỉnh Gia Lai cũng đã sẵn sàng kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ cho người dân, đặc biệt là những địa bàn đang được phong tỏa như: Huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa và một số địa bàn thuộc các huyện Krông Pa, Phú Thiện.

Trước thời điểm Gia Lai ghi nhận có người dương tính với SARS CoV – 2, lượng hàng hóa dự trữ đã được 95% trong tổng kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết với tổng giá trị gần 16 ngàn tỷ đồng. Trong kế hoạch dự trữ này được đảm bảo trong vòng thời gian 2 tháng là tháng 1 và tháng 2. Kế hoạch này ngay từ đầu đã tính đến phương án cho tình huống xấu là dịch bệnh Covid – 19 xảy ra. Nhờ có sự chủ động trong công tác dự trữ hàng hóa, nên khi Gia Lai xuất hiện một số ca dương tính với Covid – 19, về cơ bản thị trường hàng hóa không có sự xáo trộn lớn. Riêng đối với việc cung ứng hàng hóa cho các địa phương đang bị phong tỏa cũng đã được khẩn trương thực hiện trong điều kiện vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo kịp thời.

Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Ngành Công Thương đảm bảo kế hoạch hàng hóa cung ứng đến toàn bộ nhân dân trong vùng đã có dịch cũng như đảm bảo hàng hóa trên toàn địa bàn để người dân yên tâm, không phải lo lắng, không phải đầu cơ, tích trữ…Chúng tôi cũng đang phối hợp với các ngành chức năng giao thông, các công ty thương mại Gia Lai và các đầu mối cung ứng hàng hóa lớn để có kế hoạch đưa hàng hóa xuống để phục vụ cho nhân dân huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Bởi vì Ia Pa và Ayun Pa không có doanh nghiệp lớn mà cung ứng hàng hóa mà chỉ tập trung là Công ty Thương mại và một số doanh nghiệp lớn của tỉnh nên phải có kế hoạch vận chuyển hàng hóa xuống các địa phương này và chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo hàng hóa cho nhân dân”.

Do việc vận chuyển đến các vùng dịch yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, nên về phía Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương để có kế hoạch vận chuyển hàng hóa được thông suốt, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển, cung ứng hàng hóa.

Ông Lê Văn Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải cho biết: “Đối với những địa bàn đang được phong tỏa thì chúng tôi cũng đã làm việc với các địa phương và lực lượng chức năng đang làm việc tại đây để việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa diễn ra nhanh chóng, khoa học, đảm bảo an toàn. Cụ thể như sẽ thực hiện vận chuyển hàng hóa đến những khu vực không phải là ổ dịch, từ đó đại diện những doanh nghiệp, đại lý sẽ thực hiện nhận hàng. Trong phạm vi vùng dịch thì cũng sẽ thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch, nhưng đảm bảo việc lưu thông hàng hóa được thông suốt”.

Để đảm bảo đủ lượng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, mới đây, Sở Công thương yêu cầu 69 doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh tham gia chương trình bình ổn giá. Theo đó, ngoài kế hoạch phục vụ Tết Tân Sửu 2021 đã xây dựng trong điều kiện bình thường, Sở Công thương đề nghị các đơn vị kinh doanh thương mại bổ sung số lượng hàng hóa dự trữ thêm 20%. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sẽ dự trữ các mặt hàng thiết yếu như 1.200 tấn gạo, 94,6 tấn gia súc, 105 tấn gia cầm, 10,6 tấn muối ăn, 42 ngàn thùng mì tôm, 28 tấn lương khô, 63 ngàn lít dầu ăn, 15 tấn bột ngọt, 110 ngàn lít nước mắm, 25 ngàn thùng nước đóng chai, 200 tấn xăng dầu, 50 ngàn bình gas và một số mặt hàng thiết yếu khác.

Hồng Uyên, Minh Trung

