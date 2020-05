Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong tình hình dịch Covid-19

Đảm bảo các điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động chính là góp phần đem lại năng suất và hiệu quả lao động. Với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 trong tình hình dịch Covid-19 càng được các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai và thực hiện nghiêm với mục tiêu nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động và cả người sử dụng lao động nhằm phòng ngừa rủi ro trong lao động, sản xuất.

Với đặc thù làm việc trực tiếp trong môi trường sản xuất và phải tiếp xúc hàng ngày với bụi khí từ bột gỗ, nguy cơ độc hại cao nên việc trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động như giày, mũ, khẩu trang, găng tay, kính đeo mắt cho công nhân đã được Công ty này thực hiện định kỳ một năm 02 lần nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, góp phần hạn chế và giảm tối đa nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp cho công nhân. Bên cạnh đó, môi trường làm việc cũng đảm bảo thông thoáng, đủ ánh sáng; hệ thống phòng chống cháy nổ cũng được lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên để bản thân mỗi công nhân ý thức hơn trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thì việc tuyên truyền, tập huấn về ATVSLĐ là yếu tố bắt buộc.

Ông Trương Tấn Công – Quản đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Gia Khang, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Tập huấn nghiệp vụ rồi đào tạo những công nhân có tay nghề để về quản lý, kiểm tra và sử dụng máy móc cho đúng theo tác của nó, tránh trường hợp xảy ra những rủi ro, tai nạn trong nghề nghiệp. Công ty chúng tôi cũng đã bố trí 70% công nhân được học và tập huấn vấn đề ATVSLĐ”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thu – Công nhân Công ty TNHH sản xuất thương mại Gia Khang, TP.Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Công ty thì lúc nào cũng bận bảo hộ lao động. Công nhân tranh thủ điều kiện, nội quy đưa ra sao thì làm vậy”.

Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay, việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng đồng thời gắn với công tác phòng chống dịch. “Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc”; việc thực hiện vệ sinh sát khuẩn, đảm bảo an toàn cho người lao động và khách hàng được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua các băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng; đồng thời các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng đã chủ động trong việc xây dựng, rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn; tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ đối với từng máy móc, thiết bị, từng phân xưởng, tổ, đội để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố, rủi ro về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp nếu có xảy ra.

Bà Châu Hoàng Thy – Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: Siêu thị cũng có thành lập một đội kiểm tra hàng ngày về vấn đề vệ sinh cũng như an toàn lao động trước, trong và sau ca làm việc; về vấn đề phòng cháy chữa cháy cũng như vấn đề nguy hại về sức khỏe, không an toàn cho cán bộ, công nhân viên.

Vì sức khỏe, vì sự an toàn của người lao động; đảm bảo ATVSLĐ là điều quan trọng; và nếu mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân tự ý thức cũng như chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATVSLĐ thì sẽ góp phần tích cực trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn

