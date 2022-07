Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Sáng nay (7/7), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chính thức diễn ra trên cả nước. Tại Gia Lai, hơn 14.000 thí sinh tham gia kỳ thi quan trọng này. Để đảm bảo tuyệt đối trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi, Công an tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công lực lượng tuần tra kiểm soát, phân luồng hướng dẫn nhằm tránh ùn tắc giao thông tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và có giải pháp hỗ trợ thí sinh kịp thời khi lưu thông đến các điểm thi đảm bảo thời gian thi theo quy định.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương trong tỉnh huy động tối đa lực lượng, tuần tra khép kín địa bàn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, các điểm thi. Đặc biệt, xây dựng phương án tổ chức giao thông thông suốt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Trung tá Nguyễn Đức Hoàn – Phó Đội trưởng Đội CSGT – trật tự, Công an TP. Pleiku cho biết: “Huy động lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Phân công cán bộ, chiến sỹ tham gia điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm như: các chốt đèn xanh, đèn đỏ; tại các điểm thi; hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự tại các điểm đậu, đỗ xe; trông giữ phương tiện tại các điểm thi”.

Thượng tá Ngô Quốc Quân – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền để Nhân dân biết, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với công an các địa phương tiến hành khảo sát, tổ chức giao thông trên các tuyến, địa bàn; nhất là tại các tuyến, địa bàn có các điểm thi để xây dựng phương án phân công lực lượng hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong 3 ngày. Xác định vào các khung giờ cao điểm trước khi diễn ra các môn thi, lưu lượng phương tiện đổ về các điểm thi sẽ tăng cao tại nhiều tuyến đường, bởi vậy ngoài phương án phân luồng giao thông thông suốt, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng công an bố trí phương tiện sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong trường hợp cấp thiết.

Thượng tá Ngô Quốc Quân – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ thì đối với các trường hợp thí sinh trên đường đến điểm thi mà bị hỏng hóc phương tiện cũng như là không có phương tiện chuyên chở thì lực lượng Cảnh sát giao thông sẵn sàng hỗ trợ, chở thí sinh đến các điểm thi đảm bảo giờ thi theo quy định”.

Với việc xây dựng kế hoạch chu đáo, chi tiết trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ góp phần quan trọng để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

Đoàn Bình, Minh Trung

Lượt xem: