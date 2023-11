Đak Pơ tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử – văn hoá huyện

Huyện đoàn Đak Pơ vừa tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử – văn hoá huyện Đak Pơ nhằm chào mừng kỉ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Đak Pơ (9/12/2003-9/12/2023).

Tham gia Hội thi tìm hiểu lịch sử – văn hoá huyện Đak Pơ có 10 đội thi đến từ 8 xã, thị trấn, đoàn trường THCS & THPT Y Đôn, Liên quân Đoàn Công an và các chi đoàn cơ sở (chi đoàn dân chính đảng, chi đoàn hạ tầng kinh tế, chi đoàn khối tư pháp, chi đoàn quân sự). Các đội thi trải qua 2 phần thi là chào hỏi và phần thi kiến thức đánh chiêng. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội thi Đoàn xã An Thành; giải Nhì cho Đội thi Đoàn xã Hà Tam; giải Ba cho Đội Liên quân Đoàn Công an huyện và các chi đoàn cơ sở. Hội thi nhằm giúp đoàn viên, thanh niên cùng ôn lại truyền thống và trang bị kiến thức về lịch sử, văn hoá của huyện Đak Pơ; những thành tựu đạt được qua 20 năm hình thành và phát triển của huyện Đak Pơ.

Lan Anh

Lượt xem: