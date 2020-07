Đak Pơ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV

UBND huyện Đak Pơ vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015 – 2020. Giai đoạn 2015 – 2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Đak Pơ có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu.

Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 2.192,227 tỷ đồng, tăng 0,33% so với Nghị quyết; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 7,58%/năm. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, tỷ lệ kết nạp đảng viên bình quân hằng năm là 7%, đạt 100% so với Nghị quyết. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này đã có 04 tập thể, 08 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 28 tập thể, 86 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Đây là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 của huyện Đak Pơ.

CTV Tuyết Mai – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ)

