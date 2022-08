Đak Pơ quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

8 tháng của năm 2022, trên địa bàn huyện Đak Pơ xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 10 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 2 vụ, giảm 3 người chết, tăng 5 người bị thương. Để kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2022, cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đak Pơ đã đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm ngay từ cơ sở theo Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ngay từ cơ sở, lực lượng công an trên địa bàn huyện Đak Pơ đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở. Chính quyền các địa phương chủ động rà soát, lên danh sách các thanh thiếu niên thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông để gọi hỏi, răn đe cá biệt. Đồng thời cho cha, mẹ các thanh thiếu niên này ký cam kết trong việc giáo dục con em mình.

Ông Đinh Doan – Làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đak Pơ nói: “Bản thân thường nói con không được đi xe lúc say rượu, phải đội mũ bảo hiểm, chấp hành luật lệ an toàn giao thông, mình phải bảo vệ sức khỏe mình an toàn”.

Thượng tá Nguyễn Công Thắng – Phó trưởng Công an huyện Đak Pơ cho biết: “Tăng cường quản lý các đối tượng ở địa bàn cơ sở để giáo dục, răn đe, cảm hóa, nhất là các đối tượng thường xuyên vi phạm, có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Từ đó để các đối tượng nâng cao nhận thức và không vi phạm an toàn giao thông”.

Đặc biệt, để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trên cơ sở chỉ đạo tại Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Đak Pơ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ cơ sở. Cùng với việc đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền, các lực lượng cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn vào các khung giờ cao điểm trong ngày, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Anh Đinh Hngum – Làng Bung Ban Hven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Xe này thường dùng để đi rẫy. Đi xe này thấy không an toàn , mình vẫn đi vì đường rẫy hay lún, dốc; xe khác đâu có đi được đâu. Xe này mua 2 triệu”.

Trung tá Vũ Trọng Thụ – Phó Đội trưởng Phụ trách Đội CSGT-TT, Công an huyện Đak Pơ cho biết: “Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó là công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, các lực lượng tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo xử lý nghiêm, hiệu quả các chuyên đề trong công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống tội phạm ở trên tuyến”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng Công an huyện Đak Pơ đã phát hiện 2.315 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.289 trường hợp với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, tước 53 giấy phép lái xe có thời hạn.

