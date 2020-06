Đak Pơ quan tâm đầu tư mở rộng đường liên xã.

Nằm trong kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông đáp ứng với mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương, năm 2020 huyện Đak Pơ tiếp tục đầu tư hoàn thiện tuyến đường liên xã Tân An-Yang Bắc-Phú An.

Tuyến đường liên xã Tân An-Yang Bắc-Phú An, huyện Đăk Pơ với chiều dài gần 6,4km. được triển khai xây dựng giai đoạn 1 từ năm 2018 và đã hoàn thành chiều dài gần 4,4km; giai đoạn 2 của dự án hiện đang tiếp tục được thi công và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay. Tuyến đường liên xã Tân An-Yang Bắc-Phú An được nâng cấp mở rộng có vai trò rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của huyện Đak Pơ vì đây không chỉ là tuyến kết nối các xã phía Đông với trung tâm huyện mà còn giúp Đak Pơ kết nối với 2 xã An Trung và Chư Krey của huyện Kông Chro, nhằm thuận lợi đi lại cho người dân, đồng thời mở ra cơ hội giao thương trong liên kết vùng giữa các địa phương lân cận./.

Ngọc Ánh, Minh Trung

