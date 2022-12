Đak Pơ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ đã tích cực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nhằm giúp chị em hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Xuất thân từ nhà có truyền thống trồng rau, chị Nguyễn Thị Hậu đã có ý tưởng khởi nghiệp đó là cung cấp rau giống cho thị trường. Đầu năm 2020, chị Nguyễn Thị Hậu đã vay 20 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để đầu tư trồng rau giống trong nhà lồng. Sau 2 năm khởi nghiệp, rau giống của chị đã được rất nhiều người dân đặt mua.

Chị Nguyễn Thị Hậu – Thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Lý do ban đầu chọn nhà lồng là bởi vì dân có nhu cầu cung cấp giống mà nhà lồng thì rất ít, nên chọn nhà lồng làm khởi điểm cho mình. Sau một thời gian làm, có nhiều khó khăn, nhưng được hội phụ nữ cho vay 20 triệu để đầu tư phân bón, làm vốn khởi điểm ban đầu. Sau 2 năm thấy công việc ổn định, kinh tế cũng đỡ hơn, khá hơn so với trồng rau bên ngoài, thấy cũng tốt, cũng ổn định hơn rất nhiều”.

Năm 2019, gia đình chị Nguyễn Thị Cúc đầu tư mua máy móc để sản xuất các loại trà dược liệu và mạnh dạn trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, nhận được phản hồi tích cực. Từ đó, chị mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng sản phẩm như tinh dầu bạc hà, đinh lăng trà, trà bạc hà, trà lợi sữa, an kinh trà… Hiện các sản phẩm được bày bán ở một số cửa hàng tạp hóa tại các địa phương phía Đông tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh và trên trang Facebook cá nhân. Nhờ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, gia đình chị đã được Hội LHPN xã Tân An giúp đỡ, hướng dẫn xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP với nhãn hiệu Dược thảo LiLa.

Chị Nguyễn Thị Cúc – Thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: “Sau khi tham gia câu lạc bộ của hội phụ nữ thì gia đình đã được bên hội phụ nữ hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu. Giờ đang nhờ phụ nữ hướng tới chương trình Ocop để hoàn thành sản phẩm ở địa phương.

Những năm qua, phong trào khởi nghiệp trong phụ nữ luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ quan tâm. Hàng năm, Hội triển khai “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” nhằm vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ xây dựng các ý tưởng, kế hoạch kinh doanh, mạnh dạn đề xuất hỗ trợ để khởi sự kinh doanh. Các ý tưởng, kế hoạch kinh doanh khả thi sẽ được Hội LHPN tỉnh kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ nguồn vốn vay với mức 50 triệu đồng/hộ. Các ý tưởng còn lại được Hội LHPN huyện hỗ trợ, tạo điều kiện cho vay vốn thông qua “Quỹ hỗ trợ phụ nữ”. Năm 2022, toàn huyện có 10 ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi cao, trong đó 3 ý tưởng được chọn tham gia cấp tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn gặp phải là các chị khi khởi nghiệp chưa chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ trao đổi: “Trong thời gian qua, phong trào hoạt động khởi nghiệp của hội phụ nữ huyện Đak Pơ thì cũng tương đối hoạt động có hiệu quả, các chị em xây dựng các sản phẩm cũng ý thức trong việc xây dựng chất lượng, hiệu quả chất lượng sản phẩm của mình, và cũng tìm nguồn đầu ra cho thị trường sản phẩm. Tuy nhiên việc phát triển mạnh mẽ các sản phẩm và việc xây dựng các thương hiệu đối với hội viên thì cũng chưa chú trọng tới cái việc xây dựng các thương hiệu sản phẩm của mình. Do đó, hội cũng phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ cho các chị trong việc xây dựng các thương hiệu của mình để đảm bảo sản phẩm của các chị được pháp luật bảo vệ và ngày càng đảm bảo hơn”.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Đak Pơ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng tăng cường hỗ trợ hội viên phụ nữ trong việc tiếp cận nguồn vốn, nâng cao kỹ năng sản xuất kinh doanh, hiện thực hoá ý tưởng khởi nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả hơn.

