Đak Pơ đẩy nhanh việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau An Sơn

Huyện Đak Pơ là địa phương có diện tích trồng rau xanh nhiều nhất Gia Lai và đây cũng được xem là vùng chuyên canh rau của tỉnh với diện tích trồng rau xanh hàng năm hơn 6.000 ha và đa dạng về chủng loại. Sản phẩm rau xanh của huyện Đak Pơ từ nhiều năm nay được cung cấp cho thị trường các tỉnh/thành khu vực miền Trung; tuy nhiên trước những yêu cầu khắt khe về chất lượng rau xanh trên thị trường, người trồng rau trên địa bàn huyện cũng đã dần chuyển hướng và đẩy mạnh phát triển rau xanh theo hướng an toàn.

Trong khi đó, về phía địa phương và ngành chuyên môn, để sản phẩm rau xanh của Đak Pơ thực sự tìm được chỗ đứng ổn định và bền vững trên thị trường cũng như làm nên thương hiệu rau của địa phương, huyện Đak Pơ đã và đang đẩy nhanh việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau An Sơn.

Chuyển từ sản xuất rau xanh theo phương thức truyền thống sang hướng sản xuất an toàn, hữu cơ là cách mà người trồng rau ở huyện Đak Pơ triển khai trong vài năm trở lại đây. Giá cả vẫn còn phải phụ thuộc vào thị trường, thế nhưng hiệu quả mang lại bước đầu đó là năng suất rau xanh đạt cao và chất lượng sản phẩm đảm bảo với tiêu chuẩn của thị trường. Không ít nông dân với kinh nghiệm sản xuất từ bao đời nay cộng với tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất nên năng suất, chất lượng rau xanh ngày càng cao, đáp ứng tương đối đầy đủ các chỉ tiêu quy định về sản phẩm rau an toàn.

Ông Nguyễn Văn Sứ – Xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: “Theo như tôi thì cũng bỏ truyền thống làm theo rau an toàn này cho nó an toàn cho bà con tiêu dùng, chứ còn thấy làm theo kiểu truyền thống phân thuốc nhiều quá cũng độc hại quá”.

Theo thống kê của phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ, hàng năm có từ 33 đến 66 mẫu rau xanh trên địa bàn huyện được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản của tỉnh lấy mẫu để phân tích chất lượng. Kết quả chỉ có từ 1,5 – 2,2% số mẫu rau vượt quá giới hạn tối đa cho phép về thuốc bảo vệ thực vật. Trên cơ sở này và với những thuận lợi cho sản xuất rau xanh ở địa phương; đồng thời với mục tiêu xây dựng xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm rau xanh của địa phương giúp tăng giá trị và thương hiệu cho sản phẩm rau xanh, huyện Đak Pơ đã phối hợp với Sở Khoa học&Công nghệ xúc tiến triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau An Sơn” với kinh phí 600 triệu đồng. Quy mô sản xuất với diện tích hơn 4.345 ha phân bổ ở các xã Tân An, Cư An, Phú An và thị trấn Đak Pơ.

Ông Nguyễn Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Đak Pơ cũng đã phối hợp với Sở KHCN để xúc tiến xây dựng thương hiệu. Cho đến nay các bước đang triển khai và vừa qua thì cũng có một số trục trặc về mặt thủ tục; qua quá trình triển khai thì sau khi kiểm tra lại có trùng tên ở một địa phương khác; do đó hiện nay chúng tôi đang tập trung chỉ đạo làm lại một số thủ tục để làm sao được công nhận thương hiệu rau sớm nhất, tạo điều kiện cho vùng rau ở địa bàn phát triển ổn định”.

Với truyền thống sản xuất rau xanh từ lâu đời, vùng sản xuất rau An Sơn, Đak Pơ là được đánh giá có tiềm năng cho sản xuất rau của địa phương và việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau An Sơn không những giúp khẳng định chất lượng, hỗ trợ gia tăng giá trị sản phẩm mà còn tạo nguồn thu nhập cho người dân trồng rau. Từ đây huyện Đak Pơ cũng sẽ hình thành những vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong khâu sản xuất, sơ chế và bảo quản nhằm tạo ra những sản phẩm rau xanh có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường; hướng đến một nền nông nghiệp sản xuất bền vững./.

Mỹ Tiến – R’Piên – Huy Toàn

