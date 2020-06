Đăk Pơ chi trả gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ

Thời gian qua, huyện Đăk Pơ đã tiến hành rà soát và tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đợt 1 vừa qua, huyện Đăk Pơ tiến hành chi trả tiền cho 4 đối tượng được hỗ trợ do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; hộ nghèo và hộ cận nghèo.Tổng số đối tượng được nhận tiền trong đợt này là 7.593 người với số tiền 6 tỷ 595 triệu đồng. Hiện nay, địa phương đang tiếp tục rà soát để chi trả các đối tượng còn lại, đảm bảo chi trả đúng đối tượng được nhà nước hỗ trợ do Dịch Co Vid-19./.

Ngọc Ánh, Minh Trung

Lượt xem: 4