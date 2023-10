Đak Đoa nỗ lực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bám cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an trên địa bàn huyện Đak Đoa đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị các cấp vận động, thu hồi được lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi tìm hiểu trên mạng xã hội, năm 2020, anh Xânh đã tự mua linh kiện về lắp ráp thành khẩu súng này. Mục đích chính là để săn bắn các loại chim, thú nhỏ. Được lực lượng Công an và hệ thống chính trị của làng đến tuyên truyền, vận động và chỉ rõ hành vi tàng trữ, sử dụng súng như vậy là vi phạm pháp luật, anh Xânh đã chủ động đem súng giao nộp cho lực lượng Công an.

Anh A Xânh – Làng Ktăng, xã K’Dang, huyện Đak Đoa nói “Đối với pháp luật là cấm, sử dụng súng là không được, là trái phép, sai về pháp luật nên bản thân tự nguyện đi nộp.”

Trung úy Trần Công Minh – Công an xã K’Dang, huyện Đak Đoa chia sẻ “Công an xã đã phối hợp cùng với hệ thống chính trị tại các thôn, làng đi tuyên truyền, vận động cho bà con. Kết quả là đến thời điểm hiện tại là đã vận động, thu hồi được 17 khẩu súng.”

Với sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp với các cấp chính quyền, hệ thống chính trị tại cơ sở tuyên truyền, vận động người dân giao nộp 180 khẩu súng các loại và nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, qua hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an trên địa bàn huyện Đak Đoa đã thu hồi hơn 70 khẩu súng các loại.

Trung tá Hoàng Vũ Thanh – Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Đak Đoa cho biết “Cấm cá nhân sử dụng, trang bị các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép dưới mọi hình thức. Luật đã quy định cụ thể là chỉ có cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện quy định của luật thì mới được trang bị, sử dụng.Thứ 2 là thắt chặt công tác quản lý nhà nước về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đối với trường hợp thất lạc thì phải tổ chức truy tìm, không để lọt vào tay các đối tượng xấu, rất là nguy hiểm.”

Trung tá Hoàng Vũ Thanh cho biết thêm: Từ năm 2022 đến nay, Công an huyện Đak Đoa đã xác minh, làm rõ 3 vụ với 3 đối tượng có hành vi mua bán linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ qua đường mua, bán hàng online; phát hiện, xử lý 1 trường hợp mua bán trái phép súng săn, thu hồi 1 súng săn và 347 viên đạn chì. Đồng thời, Công an huyện Đak Đoa đã khởi tố 1 vụ với 1 đối tượng về “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Mới đây, Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp với ngành liên quan của huyện tiến hành tiêu hủy 266 khẩu súng các loại, 12 công cụ hỗ trợ, 17 vũ khí thô sơ, 142 linh kiện súng tự chế và 5,5 kg đạn chì được Công an huyện Đak Đoa thu giữ từ năm 2022 đến đầu tháng 9.2023, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Lượt xem: 1