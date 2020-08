Đài PT-TH Gia Lai được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng nay (3/8), thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Đài PT-TH Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến năm 2019.

Ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của đơn vị trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác thông tin, tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng rằng: Đài PT-TH Gia Lai sẽ phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc tại đơn vị, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa những mô hình, cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các ngành, đơn vị, địa phương, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Thiên Thanh, R’Piên

Lượt xem: 6