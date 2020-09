Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, giai đoạn 2020 – 2025

Sáng nay (11/9), tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh”. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Dự đại hội có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đại diện Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo các tỉnh: Kon Tum, Bình Định, Đăk Nông. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương và trên 250 điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua ở các cấp, ngành, lĩnh vực.

Trước khi diễn ra Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện các đại biểu tham dự đại hội đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên ở Quảng trường Đại Đoàn Kết và Nhà thờ Bác Hồ.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thi phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thực chất. Nhờ vậy, kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện và đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư bước đầu có chuyển biến. Xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả đáng phấn khởi; bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới; đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số; các hoạt động văn hoá – xã hội ngày một phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát biểu: “Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương sáng điển hình ở các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh với các Anh hùng, chiến sĩ thi đua, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, những thầy, cô giáo vì học sinh thân yêu, những thầy thuốc tận tụy chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, những chiến sỹ lực lượng vũ trang đã quên mình vì sự bình yên của đất nước, hạnh phúc của nhân dân”.

Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 của tỉnh.

Đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 của tỉnh, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Giai đoạn 2015 – 2020, phong trào thi đua của tỉnh Gia Lai đã có những chuyển biến tích cực, tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả các lĩnh vực, đơn vị, địa phương tạo khí thế thi đua sôi nổi và trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Trên cơ sở 05 phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt được tỉnh phát động như: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; ‘‘Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”,´“Gia Lai chung tay vì người nghèo”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhiều địa phương, đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề thiết thực, lôi cuốn được các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội tham gia. Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã có hàng ngàn tập thể, cá nhân được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh những năm qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Với chủ đề của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025 là: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh. Mục tiêu của phong trào thi đua và công tác khen thưởng là: Huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đáng phấn khởi trên các lĩnh vực và phong trào thi đua yêu nước mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá: “Tỉnh đã làm tốt 4 phong trào thi đua trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5%. Các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang được thực hiện tốt, Phòng ANĐN Công an tỉnh được phong tặng Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới… Các đồng chí đã hoàn thành 14/18 chỉ tiêu của nhiệm kỳ”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng chỉ đạo trong thời gian đến tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua yêu nước và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ. Bên cạnh đó, tỉnh cần phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển ổn định, phấn đấu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã tặng Chương trình an sinh xã hội tỉnh 500 triệu đồng.

Thông tin chi tiết về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong bản tin tiếp theo.

Thiên Thanh – Huy Toàn – Minh Trí

Lượt xem: