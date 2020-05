Thị xã An Khê phấn đấu trở thành đô thị loại III

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc ở thị xã An Khê đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trung tâm đó là phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; đặc biệt là tập trung xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III, xứng đáng là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Gia Lai.

Ngày 12/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 04 về một số chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III. Theo đó, các cấp, các ngành và địa phương cùng Nhân dân ở thị xã An Khê đã tập trung thực hiện Nghị quyết gồm các tiêu chí để đảm bảo tiêu chuẩn của đô thị loại III (miền núi): Là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ cấp tỉnh; là đầu mối giao thông có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Trung – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Đô thị thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng Quản lý Đô thị thị xã An Khê đã tham mưu UBND thị xã triển khai các kế hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015-2020… như phát triển điện chiếu sáng công cộng, phát triển cây xanh đô thị, tuyến phố văn minh”.

Hiệu quả từ công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đã góp phần tạo những khởi sắc mạnh mẽ về cảnh quan, môi trường, kiến trúc đô thị ở thị xã An Khê. Như con đường mang tên đồng chí Đỗ Trạc-Bí thư Chi bộ Đảng đầu tiên ở thị xã An Khê đã được mở rộng, nâng cấp một cách khang trang, kiên cố, mặt đường rộng 12m cùng với xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện, cây xanh hai bên đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Ông Lâm Ngọc Ánh – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 8, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Nhân dân rất phấn khởi khi thị xã đặt mục tiêu trở thành đô thị loại III như con đường Đỗ Trạc trước đây hẹp nay đã được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, xứng tầm là con đường mang tên đồng chí Bí thư Chi bộ Đảng đầu tiên ở thị xã An Khê. Bộ mặt thị xã ngày càng khang trang, văn minh”.

Đến nay, thị xã An Khê đã đạt 46/59 tiêu chuẩn của đô thị loại III (miền núi), tăng 18 chỉ chuẩn so với năm 2016; đặc biệt là đã đạt các tiêu chuẩn cốt lõi như tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm nghèo; các cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục…Trong năm 2020, thị xã An Khê phấn đấu đạt 6/13 tiêu chuẩn chưa đạt, nhất là tiếp tục đầu tư chỉnh trang đô thị. Phấn đấu trở thành đô thị loại III là một trong 03 mục tiêu quan trọng có tính biện chứng mà Đảng bộ thị xã An Khê đã xác định cần tập trung thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Thị xã An Khê đã xác định cần triển khai những nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao và những nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã.Về phát triển đô thị, chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung và quản lý quy hoạch, xây dựng quy chế phát triển đô thị. Nhiệm vụ thứ hai là đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và làng mới; trong đó đã xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xác định những loại cây trồng, vật nuôi cần áp dụng vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhiệm vụ thứ ba là xây dựng nguồn nhân lực trong cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nguồn lực trong Nhân dân để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, tái cơ cấu cấu ngành nông nghiệp và cùng tham gia để xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III”.

Thị xã An Khê – nơi hội tụ những trầm tích về lịch sử, văn hóa đặc sắc, nhất là lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo và Kỹ nghệ sơ kỳ đá cũ hình thành qua hàng ngàn năm liên quan đến nguồn gốc con người. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc ở thị xã An Khê tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy nội lực và tranh thủ sự quan tâm, đầu tư của cấp trên để tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế nhằm xây dựng An Khê ngày càng phát triển./.

Hà Đức, R’Piên

