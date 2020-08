Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng nay (19/8), Đảng bộ huyện Ia Grai đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 199 đại biểu chính thức đại diện hơn 3.800 đảng viên của 47 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kì 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Ia Grai đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thành công, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó, có những chỉ tiêu đạt và vượt xa như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%/ năm, quy mô ngành kinh tế tăng 1,68 lần so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,2%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,14%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu với 6 xã đạt chuẩn, 19 làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân không ngừng được cải thiện. Xây dựng Đảng được coi là nhiệm vụ then chốt, trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát, củng cố tổ chức đảng tại cơ sở, vùng khó khăn, vùng biên giới, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Bên cạnh việc tập trung đánh giá và nhìn nhận lại một cách toàn diện kết quả, thành công của nhiệm kì trước, Đại hội lần này còn có nhiệm vụ sẽ tập trung phân tích, thảo luận để tìm ra những vấn đề then chốt, để khắc phục , thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kì tiếp theo.

Đồng chí Dương Mah Tiệp, Bí thư Huyện ủy Ia Grai phát biểu: “Từ việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là mặt yếu kém do chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 18 tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những nhiệm vụ nặng nề đó đòi hỏi mỗi đại biểu dự Đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, thảo luận tích cực và nghiêm túc để đóng góp nhiều nhất cho sự thành công của Đại hội. Nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu từ sự thành công của Đại hội hôm nay”.

Chiều nay, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, tiến hành các bước trong bầu cử Ban Chấp hành khóa mới và nhiều nội dung quan trọng khác. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ phản ánh trong các bản tin sau./.

Minh Lý – Ksor Tuối

Lượt xem: