Đảng bộ huyện Ia Grai – Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ia Grai đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra. Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực phấn đấu và gặt hái được những thành tựu mới, tạo dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực, làm thay đổi diện mạo huyện biên giới phía Tây của tỉnh.

Cuối nhiệm kì 2015-2020, Ia Grai có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội XVII đã đề ra, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng vượt xa như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%/ năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,2 triệu đồng, đạt 118% Nghị quyết. Các chỉ tiêu văn hóa, an sinh xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra…trong đó tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm, hiện chỉ còn 3,14%, giảm 11,5% so với 5 năm trước. Huyện có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng được 19 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS, tạo nên những mô hình kiểu mẫu ngay tại khu dân cư .

Ông Rơ Lan Kai – Làng Jrăng Krái, Ia Khai, Ia Grai chia sẻ: “Làng đã căn bản không còn hộ đói nữa, hộ nghèo giảm đáng kể. Đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà đời sống, bộ mặt nông thôn hôm nay đã có sự đổi thay rõ nét”.

Ông Puih Rúch – Bí thư Đảng ủy xã Ia Bă, huyện Ia Grai cho biết: “Để lãnh đạo thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới,Đảng bộ cũng có nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới để thực hiện, phân công giao trách nhiệm cho từng cấp ủy viên, từng đảng viên phụ trách từng tiêu chí, từng thôn, từng làng để cùng cơ sở bàn và bắt tay vào xây dựng nông thôn mới”.

Đảng bộ huyện Ia Grai đã thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới, khuyến khích người dân phát triển kinh tế từ thế mạnh của địa phương, như trang trại tổng hợp, phát triển cây ăn trái. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã… sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn giới thiệu, quảng bá, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kĩ thuật và công nghệ tiên tiến, nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Anh Trần Văn Huỳnh – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, Ia Grai nói: “Đối với trang trại 3 chăn nuôi bò công nghệ cao của gia đình thì trừ chi phí hết thì mỗi năm thu nhập khoảng 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ. Đặc điểm của bò này phát triển rất tốt, nó là giống siêu thịt, ở Việt Nam mình nó là là số 1. Nuôi tốt mỗi ngày có thể đạt trọng lượng từ 1- 1,5 kg mỗi ngày”.

Phát triển tiềm năng lợi thế của địa phương, Ia Grai tập trung khai thác du lịch sinh thái, và các giá trị văn hóa lịch sử, văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử, lễ hội, tạo điểm đến lý tưởng của du khách muốn khám phá vùng đất nhiều điều kì thú được thiên nhiên ban tặng. Đây cũng là tiền đề để đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện được cải thiện đáng kể.

Ông Ưng Quang Cân – Tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, Ia Grai nhận xét: “Tôi sinh sống ở đây cũng hơn 40 năm, chứng kiến toàn bộ sự đổi thay của mảnh đất này qua mỗi nhiệm kì đại hội Đảng. Đặc biệt là lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, nhà nước đối với các thời kì cán bộ, lãnh đạo địa phương”.

Chú trọng phát triển kinh tế- xã hội, Ia Grai đặc biệt coi trọng xây dựng đảng và hệ thống chính trị, chú trọng trên cả 3 mặt, chính trị- tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Cấp ủy các cấp đã chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng tổ dân phố có chi ủy đạt 74%, vượt gần 14% so với nghị quyết đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng, đổi mới phong cách điều hành của cấp ủy cơ sở, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa, tham gia tích cực vào cải cách hành chính, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ.

Ông Dương Mah Tiệp – Bí thư Huyện ủy Ia Grai trao đổi: “Những kết quả này có được chúng tôi khẳng định có những yếu tố chính, thứ nhất là sự đoàn kết, thứ hai là việc đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đặc biệt, yếu tố xây dựng đảng then chốt, vững mạnh về mọi mặt là điều địa phương đầu tư, quan tâm suốt nhiệm kì qua chính là những bài học rút ra sau 1 nhiệm kì”.

Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Ia Grai quyết tâm phát huy những thành quả trong nhiệm kì trước, tập trung cụ thể hóa các mục tiêu bằng những phương án, lộ trình theo từng năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra trong nhiệm kì 2020-2025, xây dựng Ia Grai ngày càng phát triển nhanh và bền vững ./.

