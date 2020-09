Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ( nhiệm kỳ 2020-2025)

Để chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), những ngày này, Công an thành phố Pleiku đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng tăng cường bám nắm địa bàn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ. Với quyết tâm cao, các lực lượng nguyện nỗ lực hết sức mình, góp phần giúp Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), gần 1 tháng nay, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ Công an thành phố Pleiku và lực lượng chức năng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động ( Công an tỉnh) luôn có sự phối hợp chặt chẽ, chia thành 3 tổ tuần tra kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khắp các địa phương trên địa bàn thành phố Pleiku. Trong đó tập trung vào các tuyến có nhiều nhà hàng, quán karaoke, quán internet, các ngã ba, ngã tư… thường tụ tập nhiều người vào ban đêm. Với sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, một số vụ việc phức tạp về gây rối an ninh trật tự, sử dụng ma túy trái phép, sử dụng hung khí “nóng” đã bị phát hiện xử lý, không để tạo thành điểm nóng.

Thượng tá Hoàng Văn Huân – Phó trưởng Công an thành phố Pleiku cho biết: “Tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đồng thời kiểm tra các dịch vụ kinh doanh có điều kiện, cơ sở lưu trú để phát hiện các trường hợp nghi vấn, từ đó có biện pháp chủ động trấn áp. Công tác quản lý hành chính thì tăng cường vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Đặc biệt Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy có kế hoạch có chuyên đề riêng để trấn áp mạnh các đối tượng hình sự, ma túy, không để các đối tượng manh động và chủ động trấn áp, không để bất ngờ”.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để đấu tranh với các loại tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được các lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ. Đặc biệt các hành vi như tụ tập đua kéo, vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm.

Đơn cử như vào tối qua 24.9, thanh niên này sau khi sử dụng rượu bia đã điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, sau khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ đã quay đầu xe bỏ chạy. Với các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, lực lượng đã áp sát, dừng phương tiện. Qua kiểm tra, nồng độ cồn đo được của thanh niên này ở mức 0,831mg/ 1 lít khí thở.

Anh Trương Văn Thơm – Xã An Phú, thành phố Pleiku nói: “Uống mà chạy thế là sai rồi, nhưng mà em đã thổi 1 lần rồi. Anh phạt bao nhiêu em cũng chấp nhận”.

Thượng tá Hoàng Văn Huân – Phó trưởng Công an thành phố Pleiku cho biết thêm: “Công an thành phố Pleiku cũng như lực lượng công an trên toàn tỉnh quyết tâm tuần tra ban ngày cũng như ban đêm và áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tốt nhất, an toàn nhất để phục vụ Đại hội”.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ( nhiệm kỳ 2020-2025), lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời giải quyết ngay từ đầu các vụ việc mới phát sinh, không tạo thành điểm nóng gây bức xúc trong xã hội./.

Đoàn Bình, Xuân Huy

