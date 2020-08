Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiều ý kiến góp ý trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo

Một trong những nội dung mà nhiều đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp huyện ở các địa phương trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đặc biệt quan tâm thảo luận, nêu ý kiến đó là những kết quả, kinh nghiệm và những đề xuất cần tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Nhiều bài học quý về triển khai công tác giảm nghèo được đề cập tại Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một trong những thành tựu quan trọng của Đảng bộ huyện Krông Pa trong nhiệm kỳ 2015-2020 đó là tập trung lãnh đạo triển khai rất hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, định canh định cư, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Kinh nghiệm của huyện đó là huy động các nguồn lực, tích hợp nhiều chính sách để triển khai công tác xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội, bởi vậy hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện còn 9,53%, giảm 30,7% so với năm 2015, bình quân giảm 6,1%/năm, đạt 122% nghị quyết; trong đó tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn 13,77%, giảm 39,83% so với năm 2015. Dự ước, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người ở huyện là 35,5 triệu đồng, đạt 104,4% nghị quyết, gấp 1,48 lần so với năm 2015.

Ông Nay Tuyết – Chủ tịch UBND xã Ia Hhreh, huyện Krông Pa bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi trước những thành tựu huyện đã đạt được trong thời gian qua, nhất là Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo triển khai tốt công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số; đồng thời luôn quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội nên đời sống của bà con không ngừng cải thiện và nâng cao”.

Cũng như Đảng bộ huyện Krông Pa, nhiều Đảng bộ khác trong tỉnh đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020 đó là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với huyện Kông Chro đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tạo sinh kế cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Bởi vậy, tỷ lệ giảm nghèo ở huyện bình quân đạt 7,57%/năm, vượt Nghị quyết, (từ 53,84% vào năm 2015, nay giảm xuống còn 15,95%); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 31 triệu đồng, vượt 11 triệu đồng so với Nghị quyết. Một trong những mục tiêu của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là sớm đưa Kông Chro thoát nghèo bền vững.

Ông Đinh Văn Phêu – Đoàn đại biểu xã Chơ Glong, huyện Kông Chro cũng nêu: “Các đại biểu mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đề ra các chủ trương, giải pháp để triển khai hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đặc biệt là trong vùng dân tộc thiểu số bởi tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số còn cao”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, Gia Lai thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh từ 19,71% vào năm 2015 dự ước giảm còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% giảm còn dưới 6,25%. Nhiều bài học quý về triển khai công tác giảm nghèo được đề cập tại Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Đức Việt – Chủ tịch UBND xã Pờ Tó, huyện Ia Pa trao đổi: “Kinh nghiệm của xã Pờ Tó để triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo đó là cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, xã đã phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân trong xã để triển khai công tác này, trong đó chú trọng triển khai các mô hình sản xuất mới, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực sản xuất, triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững ở xã”.

Gia Lai hiện có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 46%. Những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xóa đói giảm nghèo của các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng./.

Hà Đức, R’Piên, Huy Toàn

