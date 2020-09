Cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua theo dõi diễn biến ngày làm việc đầu tiên Phiên chính thức Đại hội, cán bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai vui mừng, phấn khởi khi nhận thấy nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế-xã hội đến đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại…Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tỉnh nhà ngày một giàu mạnh. Đặc biệt, theo dõi sát sao ngày đầu tiên Phiên chính thức Đại hội, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm và kỳ vọng vào sự thành công từ Đại hội lần này.

Theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI qua Đài PT-TH Gia Lai, ông Trần Ngọc Lợi – Bí thư Chi bộ TDP 9, phường Ia Kring, thành phố Pleiku cũng như nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hết sức vui mừng, phấn khởi khi nhận thấy nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đề ra các chủ trương và quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo nên gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng cải thiện và nâng cao; diện mạo từ thành thị đến nông thôn ở tỉnh ngày càng khởi sắc.

Ông Lợi cho biết: “Qua theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thì tôi thấy tổ chức Đại hội rất long trọng, nghiêm túc. Tôi ấn tượng nhất qua báo cáo chính trị đó là nhiệm kỳ qua tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm mạnh”.

Ông Nguyễn Hữu Thông – Thành phố Pleiku cũng nói: “Tôi rất phấn khởi trong nhiệm kỳ qua khi ngheo báo cáo chính trị trình tại Đại hội lần này thì nổi lên nhiều thành tựu đạt được rất tốt. Đó là sự nỗ lực, phấn đấu của các đồng chí lãnh đạo, là sự chung sức đồng lòng của Nhân dân toàn tỉnh nên đã đạt được kết quả khả quan. Kỳ vọng của Nhân dân chúng tôi tại Đại hội lần này đó là mong Đảng bộ có nhiều biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn tỉnh, từ đó vững bước đi lên trên con đường đổi mới.

Ông Nay Plim – Buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa bày tỏ: “Bà con chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Rất phấn khởi trước sự trưởng thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Nhờ có sự quan tâm đầu tư, chăm lo của các cấp ngành từ tỉnh đến huyện mà giờ diện mạo nông thôn của chúng tôi thay đổi rất nhiều, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm. Nhân dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ngày một no ấm”.

Ông Ksor Van – Làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah cho biết: “Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ tỉnh trên cơ sở huy động được các nguồn lực đầu tư mà đời sống bà con giờ đã thay đổi rất nhiều. Hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ. Con em trong làng thì đều được đi học đầy đủ, Nhân dân rất phấn khởi về sự đổi thay của buôn làng”.

Theo dõi ngày làm việc đầu tiên Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ tỉnh, cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc của Đại hội. Đồng thời đặc biệt mong muốn những đại biểu được Đại hội tín nhiệm giới thiệu bầu và trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới là những người có đức, có tài. Cán bộ và Nhân dân tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến công sức, trí tuệ để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày một giàu mạnh.

Ông Đinh HLuốc – Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông, huyện Kbang bày tỏ: “Sau khi bầu và trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thì chúng tôi tin tưởng các đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trí tuệ cao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Bà Rơ Mah H’Huy – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cũng nói: “Cán bộ và Nhân dân chúng tôi kỳ vọng và đặt niềm tin vào các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; mong các đồng chí tiếp tục cống hiến công sức, trí truệ để xây dựng tỉnh Gia Lai chúng ta ngày một phát triển”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI ( nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra từ ngày 27 đến 30.9. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội và gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm.

Bà Lê Thị Oanh – Thành phố Pleiku phấn khởi cho biết: “Là một người dân thì chúng tôi hết sức vui mừng, phấn khởi và cũng mong những thành quả mà tỉnh đạt được như là vừa rồi thành phố Pleiku được công nhận là Đô thị loại I trực thuộc tỉnh vừa rồi tổ chức rất hoành tráng, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi, nâng cao; rồi văn hóa, thể thao cũng rất là phát triển”.

Ông Trịnh Quang Phúc – Thành phố Pleiku nói: “Mong muốn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thì các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát huy tinh thần để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng được hệ thống chính trị; cơ sở hạ tầng tại vùng sâu vùng xa ngày một được nâng cấp để con em tới trường vui vẻ, học tập thật tốt”.

Chị Kpă H’Tam – Thị xã Ayun Pa nêu: “Nhân dân chúng tôi rất kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội, nhất là sẽ đề ra các quyết sách quan trọng để xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Riêng đối với thị xã Ayun Pa thì mong muốn tỉnh tiếp tục có sự đầu tư để xây dựng Ayun Pa trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam của tỉnh”.

Ông Lý Văn Mười – Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê cũng cho biết: “Cũng như nhiều địa phương khác, cán bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã An Khê hướng về Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh với sự phấn khởi và niềm tin sâu sắc. Cán bộ và Nhân dân thị xã An Khê mong muốn thời gian tới, tỉnh tiếp tục có sự quan tâm đầu tư xây dựng thị xã An Khê phát triển về mọi mặt, xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của địa phương, góp phần đắc lực vào sự phát triển của tỉnh nhà”.

