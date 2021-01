Các đại biểu đồng thuận cao về công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ năm. Trong phiên làm việc sáng nay, Đoàn đại biểu các đảng bộ làm việc tại Đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và nghiên cứu các hồ sơ nhân sự khóa 13. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong mỗi kỳ đại hội, được các đại biểu dự Đại hội cũng như cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm và kỳ vọng. Nhóm phóng viên Hà Đức-Rơ Mah Piên đưa tin từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình-Hà Nội- nơi diễn ra Đại hội.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và với quan điểm “công tác cán bộ là then chốt của then chốt”, Trung ương Đảng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cán bộ một cách nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khoa học nhằm lựa chọn các đồng chí hội đủ các yếu tố để gánh vác trọng trách lịch sử mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó.

Với những tư tưởng, quan điểm mang tầm chiến lược, liên quan đến vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc được nêu trong văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng,công tác nhân sự Đại hội 13 có tầm quan trọng đặc biệt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ với việc ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cấp chiến lược, ngang tầm nhiệm vụ gắn với thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn chặn “chạy chức”, “chạy quyền”, tha hóa quyền lực; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đồng chí Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai cho biết: “Bản thân tôi nhận thấy chất lượng nguồn nhân sự cần chuẩn bị được chú trọng và nâng cao. các đồng chí được giới thiệu vào Ban Chấp hành TW khóa này thật sự là ưu tú mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, uy tín và có tinh thần đoàn kết thống nhất cao”.

Đồng chí Bùi Chí Thành – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu: “Nghe báo cáo Đề án nhân sự, đoàn đại biểu Vũng Tàu cũng như đoàn đại biểu khác nghiên cứu và lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu trong danh sách để bầu chọn Ban chấp hành kỳ này theo nguyện vọng của Nhân dân”.

Quy trình công tác nhân sự Đại hội 13 có điểm mới đó là tiến hành 5 bước thay vì 3 bước như trước đây. Các đại biểu tham dự Đại hội 13 của Đảng đã thống nhất cao với phương án của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 gồm 200 đồng chí, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết; đảm bảo về cơ cấu, số lượng, đặc biệt coi trọng chất lượng. Các đại biểu cũng đồng thuận cao với danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 13 và một số đồng chí Ủy viên Trung ương khoá 12 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khoá 13 và một số trường hợp “đặc biệt” lần đầu được đề cử là Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa 13.

Đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Là một trong những đảng viên tham dự đại hội tôi thấy là tinh thần trách nhiệm rất cao, chắc chắn là với tinh thần trách nhiệm như thế sẽ bầu ra Ban chấp hành TW theo đúng tinh thần ý đảng lòng dân. Chúng tôi rất là kỳ vọng các đồng chí được giới thiệu và Ủy viên Ban chấp hành TW chính thức, dự khuyết đều rất xứng đáng.”

Đồng chí Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai cho biết: “Lần này cơ cấu và số lượng nhân sự cũng được bố trí hết sức hợp lý vừa đảm bảo tính kế thừa , tính đại diện, đảm bảo năng lực uy tín, đảm bảo sự đoàn kết và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay”.

Với quan điểm, kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhưng cũng không bỏ sót người đủ đức, đủ tài trong Đảng và trong Nhân dân; công tác cán bộ, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai một cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, toàn diện và thận trọng, đảm bảo đúng các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao.Cùng với các đại biểu dự Đại hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước đang gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội khóa 13 của Đảng- Đại hội của tinh thần “Đoàn Kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, tất cả vì mục tiêu thiêng liêng của Đảng, vì sự hùng cường, phát triển của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Chiều nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường về những nội dung liên quan đến công tác nhân sự khóa 13. Nhóm phóng viên Đài PT-TH Gia Lai tiếp tục thông tin kịp thời diễn biến của Đại hội .

Hà Đức, R’Piên

