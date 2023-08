Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Như tin đã đưa, sáng nay (30-8) tại Hội trường 2-9 thành phố Pleiku, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kì 2023-2028 đã long trọng được tổ chức. Dự Đại hội, về phía Trung ương có ông Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Trương Hải Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở ngành, địa phương. Đặc biệt, có 247 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện hơn 185 ngàn hội viên nông dân toàn tỉnh tham dự Đại hội. Sau một ngày làm việc khẩn trương, chất lượng, Đại hội đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, thành công tốt đẹp!

Nhiệm kì qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Gia Lai luôn chủ động bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, tổ chức thực hiện cơ bản đạt và vượt 10/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp được quan tâm, chất lượng cán bộ, hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Toàn tỉnh đã kết nạp mới hơn 30.600 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 185 ngàn người, đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết, tỷ lệ hội viên đạt 78% so với hộ nông dân toàn tỉnh. 95% số cơ sở hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển mạnh mẽ, với 66.485 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 132% chỉ tiêu Nghị quyết. Cuối năm 2022, toàn tỉnh có 137 mô hình nông hội, 516 tổ hợp tác, 311 HTX nông nghiệp, trong đó có nhiều HTX do Hội trực tiếp hướng dẫn thành lập với 733 thành viên. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ Nông dân đạt 300% so với kế hoạch. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vay vốn, khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh. Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới và vai trò đại diện của Hội Nông dân trong chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân tiếp tục được phát huy.

Đại hội cũng đã cho ý kiến đối với Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá VIII và nghe các tham luận, sáng kiến từ những cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào, công tác hội 5 năm qua.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, kết quả hoạt động mà các thế hệ cán bộ, hội viên nông dân đạt được trong nhiệm kì qua; đó là minh chứng rõ nét thể hiện sự đoàn kết thống nhất của nông dân Gia Lai trong ý chí và hành động; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương. Đồng thời tin tưởng, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tiếp tục thi đua, lập thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, thành phần theo quy định//. Chúng ta tin tưởng rằng, với bản chất và truyền thống vẻ vang của nông dân và của các cấp hội nông dân trong tỉnh, trong nhiệm kỳ tới, hội viên, nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực, phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mọi lĩnh vực; quyết tâm cùng với Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh “Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra.”

Ghi nhận những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh đã đạt được, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Rah Lan Chung đã trao bức trướng cho Hội Nông dân tỉnh với nội dung: “Nông dân Gia Lai Đoàn Kết – Trách nhiệm- Hội nhập- Phát triển” .

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đánh giá cao những thành tựu, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Gia Lai những năm qua. Kết quả đạt được đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức Hội Nông dân, tăng cường sự gắn kết giữa nông dân với tổ chức hội. Trước đòi hỏi trách nhiệm, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác hội và phong trào hội nông dân tại Gia Lai cần tiếp tục bám sát thực hiện những nhiệm vụ mới.

Ông Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam pahst biểu chỉ đạo tại Đại hội: “Với trách nhiệm là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân tỉnh cần phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện 3 Nghị quyết của BCH TW Hội về xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, tích cực xây dựng và củng cố tổ chức hội, làm tốt công tác quản lý và nâng cao chất lượng hội viên. Chú trọng xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp, là cầu nối tin cậy giữa đảng Nhà nước với giai cấp nông dân. Làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Muốn vậy, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình tâm huyết với công tác hội, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ kĩ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khóa IX (nhiệm kỳ 2023-2028). Đồng chí Võ Anh Tuấn- Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khoá VIII được bầu tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu 3 Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khóa mới, gồm bà Phan Thị Kim Chi, bà Chu Thị Thu Hương và ông Y Khâm, bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ, 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Hội Nông dân tỉnh gồm 14 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự bị đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của hội viên nông dân trong toàn tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Tại Đại hội, TW Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 4 tập thể, UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 20 cá nhân, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018-2023.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết và thông qua 14 chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028), trong đó, phấn đấu kết nạp mới 30 ngàn hội viên mới, hàng năm giúp đỡ giảm 2% số hộ hội viên nông dân nghèo và giảm 3% hội viên nghèo trong đồng bào DTTS, 50% số hộ đăng kí đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, giữa vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Ông Võ Anh Tuấn – Tỉnh uỷ viên, Ủy viên BCH Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu: “Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ động viên đối với cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Các cấp hội sẽ tiếp tục nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đưa Nghị quyết Đại hội đi vào đời sống của nông dân, phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triến kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước chào mừng sự thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.”

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức Hội – Nơi đại diện cho giai cấp nông dân tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp- nông dân- nông thôn Gia Lai.

Minh Lý – Phi Long – Ksor Tuối

