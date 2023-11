Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Trước đó, trong phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật.

Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất cần sửa đổi, bổ sung Luật nhằm bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền an sinh xã hội và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thực thi Luật. Phát biểu thảo luận tại tổ 17, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: An Giang, Bắc Giang, đại biểu Đinh Ngọc Quý, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho rằng Luật mới cần tính toán đến việc mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, đảm bảo được vấn đề an sinh xã hội.

Đại biểu Đinh Ngọc Quý – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ý kiến: “Hiện chúng ta cứ giằng co về việc lương hưu có đủ sống không, nhưng cái này thì nó liên quan đến mức đóng. Hiện nay, trên thực tế của ta lương hưu bình quân của cả nước hiện nay là 5,4 đến 5, 6 triệu/người, mức đóng BHXH để hưởng hưu trí cũng chưa vượt qua được 6 triệu. Tuổi nghỉ hưu bình quân cũng là câu chuyện, hiện ta thường nghỉ hưu sớm, nghỉ hưu trước tuổi khá lớn…cũng chuyển vào quỹ phải gánh.”

Cùng với đó, vấn đề quyền lợi giữa nhóm đóng BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc cũng cần phải được tính hài hoà nhằm đảm bảo tính công bằng, tránh gây lên gánh nặng cho quỹ BHXH. Nhất là việc chi trả chế độ ốm đau dành cho đối tượng đóng BHXH tự nguyện.

Đại biểu Đinh Ngọc Quý – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu: “Nếu nhóm đóng BHXH tự nguyện vẫn hưởng các chế độ, quyền lợi như hiện nay thì bản chất thật là người lao động có lợi hơn. Nếu chế độ ôm đau được quy định theo ngày, theo thời gian đóng. Nhưng nhóm tự nguyện lại không có quan hệ lao động, vậy thì họ sẽ hưởng mức nào, quản lý rủi ro khó khăn, về mặt tâm lý họ sẽ tận hưởng tối đa nên gây rủi ro cho mặt cân bằng quỹ. Hiện nay, đối với nhóm BHXH bắt buộc đã có hơn ½ hưởng chế độ ốm đau rồi. Nếu chi trả chế độ này cho đối tưởng đóng BHXH tự nguyện nữa thì đặt vấn đề về quản lý, mất cân bằng nguồn quỹ.”

Liên quan đến các nội dung sửa đổi Luật BHXH, đại biểu Đinh Văn Thê cũng nêu ý kiến đồng tình về việc điều chỉnh thời gian đóng BHXH bắt buộc từ 20 năm xuống còn 15 năm.

Đại biểu Đinh Văn Thê – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tôi đồng tình với phương án này, thừa kế được Luật BHXH hiện hành, đảm bảo được quyền lợi của người lao động, giúp người lao động đảm bảo, duy trì cuộc sống trước mắt. Khi triển khai thực hiện không gây xáo trộn với người đóng BHXH trước khi sửa đổi Luật. Tuy nhiên thì nó lại nảy sinh bất cập về quy định điều kiện hưởng lương hưu. Tôi đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp với Luật sửa đổi.”

Ngoài ra, các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến để ban soạn thảo Luật xem xét, bổ sung để hoàn thiện dự án Luật BHXH (sửa đổi)

