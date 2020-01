Đặc sắc Lễ Kỷ niệm 249 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn, 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Lễ Kỷ niệm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là hoạt động văn hóa đặc sắc được thị xã An Khê tổ chức thường niên nhằm ôn lại trang sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn; tưởng nhớ Tây Sơn tam kiệt, tri ân công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ cùng các tướng sĩ Nhà Tây Sơn. Trong bối cảnh đất nước ta bị chia cắt làm hai (nửa Đàng Trong, nửa Đàng Ngoài) do cuộc giao tranh Trịnh – Nguyễn kéo dài hơn 200 năm khiến cho đất nước lầm than, người dân căm phẫn, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, lấy vùng Tây Sơn thượng Đạo mà trung tâm là thị xã An Khê ngày nay, làm căn cứ khởi nghĩa, đã hiệu triệu nhân dân, tích trữ quân lương, khởi binh chống lại Triều đình. Chỉ sau một thời gian ngắn phong trào đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ, của đông đảo nhân dân, đặc biệt là đồng bào miền Thượng vùng Tây Sơn thượng đạo. Từ năm 1773 đến năm 1787, Nghĩa quân Tây sơn đã giải phóng một vùng rộng lớn ở đồng bằng; 5 lần tiến vào Gia Định đánh đổ chế độ Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược. Cuối năm Mậu Thân (1788), Vua Lê Chiêu Thống hèn hạ cầu viện 29 vạn quân Mãn Thanh vào chiếm đóng Bắc Hà. Ngay sau khi lên ngôi Hoàng đế, với nghệ thuật hành quân thần tốc, lối đánh bất ngờ, chỉ trong thời gian ngắn từ đêm Giao thừa Xuân Kỷ Dậu (1789) đến sáng ngày mùng 5, Quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy tài tình của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã tiêu diệt toàn bộ 29 vạn quân Mãn Thanh với chiến thắng vang dội Ngọc Hồi – Đống Đa; thống nhất Sơn Hà lập lên một triều đại Tây Sơn phát triển rực rỡ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê trao đổi: “Vùng đất An Khê là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử chính vì vì thế mà chúng tôi xác định việc duy trì tổ chức các lễ hội là hoạt động văn hóa, tư tưởng rất là lớn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử về vùng đất mà nhà Tây Sơn tam kiệt đã chọn để dấy binh khởi nghĩa. Qua đó, chúng tôi muốn phát huy hào khí Quang Trung cùng nhau đoàn kết, đồng thuận, xây dựng thị xã An Khê là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Qua các hoạt động này chúng tôi muốn tuyên truyền, quảng bá các hoạt động gắn với du lịch văn hóa, lịch sử để cùng với tỉnh, cùng với các địa phương khác để phát huy giá trị văn hóa,lịch sử của vùng đất Tây Sơn thượng đạo.”

Trong Lễ Kỷ niệm 249 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, thị xã An Khê còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc khác, như: Lễ Hội Cầu huê, tái hiện lịch sử Tây Sơn tụ nghĩa; hoạt động lễ hội của người Việt vùng đất An Khê, phiên chợ Kinh – Thượng … Qua đó, tạo không gian vui Xuân lành mạnh, đậm nét truyền thống phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Canh Tý – 2020. Và đây cũng là chuỗi hoạt động Kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng như những năm trước, Lễ hội năm nay đã thu hút đông đảo bà con nhân dân trong, ngoài tỉnh và du khách đến thưởng ngoạn. Mỗi người khi tham dự các hoạt động đều cảm nhận được những nét văn hóa đặc sắc của người Việt vùng đất An Khê, đặc biệt là hào khí Tây Sơn – Quang Trung – Nguyễn Huệ.

Anh Trần Ngọc Linh – Thị xã An Khê, Gia Lai vui vẻ cho biết: “Khi tham gia các hoạt động như thế này mình thấy hào khí Tây Sơn rất là mạnh mẽ và mình thấy rất là phấn khích và tạo ra một động lực để phát triển mạnh mẽ hơn.”

Ông Philippisdes Daniel – Du khách người Pháp bày tỏ: “Hàng năm tôi đều đón Tết ở đây và tôi luôn cảm nhận được không khí rất là vui và ấm áp. Và tôi thấy lễ hội này được tổ chức ngày càng quy mô hơn và thu hút được đông đảo mọi người tham gia. Qua đây, tôi hiểu hơn về văn hóa, con người ở đây.”

Đối với mỗi người dân thị xã An Khê, đều cảm thấy rất vinh dự, tự hào đối với truyền thống, hào khí Tây Sơn – Quang Trung – Nguyễn Huệ. Qua đó, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay xây dựng quê hương An Khê ngày càng phát triển.

Anh Vũ Việt Cường – Thị xã An Khê, Gia Lai tự hào nói: “Bản thân tôi là người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thị xã An Khê thì tiếp nối truyền thống hào hùng của Quang Trung –Nguyễn Huệ thì bản thân sẽ cống hiến sức trẻ để góp phần chung với thị xã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.”

Phim: Qua Lễ Kỷ niệm 249 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy những nét giá trị văn hóa đặc sắc của người Việt vùng An Khê; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người An Khê đến với bạn bè, du khách gần xa; đặc biệt, qua đây phát huy hào khí Tây Sơn – Quang Trung – Nguyễn Huệ để xây dựng thị xã An Khê ngày càng phồn vinh, giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm, là vùng kinh tế động lực phía Đông Gia Lai, hướng đến một đô thị loại 3, trên tinh thần “Hào khí Quang Trung – Tây Sơn thượng đạo hội tụ và phát triển”./.

Đức Hải – Huy Toàn

