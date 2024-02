Cuộc vận động “Tự hào một giải non sông” tại Gia Lai

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động với mục tiêu góp phần nâng cao ý thức về chủ quyền, lảnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc cho thế hệ trẻ đã được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai hưởng ứng và lan tỏa dưới nhiều hình thức khác nhau. Phóng sự được thực hiện tại thành phố Pleiku.

Hoạt động ngoại khóa giới thiệu về bản đồ và vùng miền của đất nước Việt Nam đã trở nên gần gũi hơn đối với các em học sinh Trường Mầm non Sao Khuê. Thông qua trải nghiệm bổ ích này đã góp phần vun đắp tình yêu đối với vùng đất hình chữ S từ những lớp học đầu đời.

Chị Bùi Thị Hương – Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Sao Khuê, phường Đống Đa, TP. Pleiku chia sẻ: “Để hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” thì Chi đoàn Trường Mầm non Sao Khuê chúng tôi đã lồng ghép các hoạt động giới thiệu về bản đồ của Việt Nam, giới thiệu các vùng miền của đất nước Việt Nam, cho trẻ tô màu về bản đồ, về lá cờ, về tà áo dài Việt Nam. Thông qua những hoạt động như thế này thì chúng tôi mong muốn giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước ngay từ những lớp học đầu đời.”

Bằng hành động cụ thể là treo bản đồ hành chính nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và người dân, Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ đối với tuổi trẻ các dân tộc Gia Lai. Theo đó, tùy vào đặc điểm, điều kiện của mỗi đơn vị mà các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã sáng tạo ra nhiều hình thức khác nhau để cùng tham gia cuộc vận động ý nghĩa này.

Chị Đỗ Thị Minh Hằng – Bí thư Đoàn phường Đống Đa, TP. Pleiku nói: “Đối với các chi đoàn khu dân cư thì sẽ treo bản đồ Việt Nam trong các nơi sinh hoạt cồng động. đối với đoàn viên thanh niên thì chúng tôi sử dụng bản đồ làm hình nền trên điện thoại. Hành động yêu nước không chỉ là hành động to lớn mà còn có những hành động nhỏ thiết thực. Và việc hiểu về đất nước mình là một trong những hành động nhỏ yêu nước thể hiện niềm tự hào dân tộc.”

Vẽ bản đồ Việt Nam cũng là một trong những hoạt động được các bạn trẻ tại Gia Lai quan tâm. Việc vẽ bản đồ được các bạn thực hiện một cách tỷ mỉ.

Em Phạm Anh Kiệt – Lớp 10C5, Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Đoàn trường cũng đã chỉ chúng em vẽ bản đồ một cách thật sự hoàn hảo/ Đối với bản thân em, việc vẽ bản đồ Việt Nam thể hiện một tinh thần yêu nước và thể hiện sự quan tâm của các bạn trẻ về chủ quyền đất nước Việt Nam. Theo em thì vẽ bản đồ Việt Nam cần có một sự chính xác, có thể đôi khi các bạn học sinh chưa thể nào đạt được cái ngưỡng chính xác tuyệt đối nhưng nó vẫn phải đảm bảo yếu tố cần và đủ, như các quần đảo quan trọng của đất nước và đường nét biên giới của tổ quốc/ Khi vẽ bản đồ giúp em tăng cường được tính tỉ mỉ kiên nhẫn/ tính cẩn thận trong bất kỳ công việc nào.”

Anh Thái Giang Nam – Bí thư Thành đoàn Pleiku trao đổi: “Trung ương Đoàn cũng đã có mục tiêu là kết thúc vào năm 2025 nhưng chúng tôi cũng đã đạt mục tiêu cao hơn trong cuối năm 2024 là tất cả các thanh niên sẽ tham gia cuộc vận động. Trong đó tìm hiểu văn hóa dân tộc qua các vùng miền, tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Qua những hình ảnh đất nước Việt Nam các em sẽ tự hào về quê hương. Cũng với quan điểm cho rằng yêu nước cũng không cần phải hành động lớn lao, thông qua việc tìm hiểu hình ảnh về vùng đất hình chữ S của mình cũng đã thể hiện tinh thần yêu nước của mình.”

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” đã mang đến cho cộng đồng nhiều hiệu ứng tích cực về niềm tự hào và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam./ .

Thanh Vui – Huy Toàn

Lượt xem: