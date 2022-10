Câu hỏi kỳ thi thứ 5

Bắt đầu lúc 9h00 ngày 24/10/2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 04/11/2022

Câu 1. Theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, vùng biển nào nằm phía ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, không được mở rộng quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải?

Vùng tiếp giáp lãnh hải. Thềm lục địa. Vùng đặc quyền kinh tế.

Câu 2. Nguyên tắc “Các bên liên quan cam kết tự kiềm chế không tiến hành các hoạt động làm phức tạp hoặc gia tăng các tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định, kể cả không tiến hành các hoạt động đưa người đến sinh sống trên các đảo, bãi đá ngầm, bãi cát ngầm, dải đá ngầm và những cấu trúc khác hiện chưa có người sinh sống và xử lý các bất đồng một cách xây dựng…” được nêu trong văn kiện nào?

1.Hiến chương của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 2007.

2.Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

3.Tuyên bố chung về Nguyên tắc sáu điểm của ASEAN về Biển Đông.

Câu 3. Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, trong lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền của tất cả các quốc gia được hưởng quyền gì?

Tự do đánh bắt hải sản, nghiên cứu và đo đạc thủy văn. Quyền phóng đi, tiếp nhận hay xếp phương tiện bay lên tàu thuyền. Quyền đi qua không gây hại; đối với tàu quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền này phải thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Câu 4. Hiện nay ở nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển? Với bao nhiêu huyện ven biển và bao nhiêu huyện đảo?

27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 124 huyện ven biển và 14 huyện đảo. 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo. 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 126 huyện ven biển và 13 huyện đảo.

Câu 5. Bộ tem “Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” được Tổng cục Bưu điện Việt Nam phát hành vào ngày, tháng, năm nào? Do họa sĩ nào thiết kế?

Ngày 19/01/1988; họa sĩ Trần Lương thiết kế. Ngày 19/02/1989; họa sĩ Trần Văn Cẩn thiết kế. Ngày 19/3/1990; họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm thiết kế.

Câu 6. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Là chiến sỹ Hải quân, các chú phải biết yêu quý đảo như nhà mình, chịu khó cải tạo xây dựng thành những mảnh đất vừa giàu, vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, vừa có ích cho đất nước” trong dịp nào? Vào thời gian nào?

1.Trong bài nói chuyện tại hội nghị cán bộ phát động miền biển; ngày 10/4/1956

2.Trong chuyến thăm Bộ đội Hải quân lần thứ hai tại Hải Phòng; ngày 15/3/1961

3.Trong chuyến thăm Bộ đội Hải quân lần thứ ba tại căn cứ Vạn Hoa, Quảng Ninh; ngày 13/11/1962.

Câu 7. Đoạn trích “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển…” được nêu trong văn kiện nào?

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của BCHTW Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 05/03/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XII).

Câu 8. Theo bạn, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?

