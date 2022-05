Cụm Thi đua số 04 – Công an tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022

Cụm Thi đua số 04 – Công an tỉnh Gia Lai gồm: Công an thành phố Pleiku và Công an các huyện: Chư Prông, Chư Păh, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Đoa, Đức Cơ, Ia Grai vừa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Theo đó, nội dung giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các đề án quan trọng về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trong đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tấn công chính trị các đối tượng phản động, chống đối trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; phối hợp tham mưu giải quyết ổn định từ cơ sở các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai hiệu quả Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong công an nhân dân, phấn đấu chỉ số cải cách hành chính từ “tốt” trở lên…/.

Rơ Lan Viện (CTV huyện Chư Prông)

