Cục Thuế Gia Lai trao thưởng “Hóa đơn may mắn” cho 30 cá nhân, hộ kinh doanh

Chiều 15/11, Cục Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức trao thưởng “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III/2022 cho 30 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trong kỳ lựa chọn.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được triển khai nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, qua đó giúp cơ quan thuế xác định được doanh thu, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Căn cứ những hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, có người bán là tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, người mua là cá nhân, hộ kinh doanh có đầy đủ thông tin định danh, ngày 31/10 Cục Thuế tỉnh đã tổ chức quay thưởng hóa đơn may mắn quý II và quý III năm 2022, kết quả có 30 hóa đơn trúng thưởng với tổng số tiền 70 triệu đồng. Cục Thuế đã trao thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng các giải, trong đó có 2 giải Nhất (mỗi giải 10 triệu đồng), 6 giải Nhì ( mỗi giải 3 triệu đồng), 10 giải Ba ( mỗi giải 2 triệu đồng) và 12 Khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng./.

Kim Châu – Minh Vũ

Lượt xem: 3