Cử tri tỉnh Gia Lai vui mừng khi kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai tiếp tục có những chuyển biến tích cực

Trong năm 2023, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh, sự phối hợp tích cực của MTTQ và các đoàn thể; sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực kinh tế – xã hội. Mặc dù chưa đạt như kỳ vọng, song kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến rõ rệt, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên. Điều này đã được đông đảo cử tri và người dân trên địa bàn tỉnh ghi nhận, phấn khởi khi theo dõi các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 tại Kỳ họp qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài PT –TH Gia Lai.

Ông Đỗ Thanh Đạo – Cử tri TP. Pleiku cho biết: “Qua theo dõi Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh tôi thấy năm nay mặc dù tỉnh ta gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế vẫn có bước phát triển rất tốt. Một điều nữa, vừa rồi, tỉnh đã tổ chức nhiều lễ hội du lịch lớn rất được du khách gần xa khen ngợi, đó là cái điều làm cho nhân dân trong tỉnh rất vui mừng. Tôi mong rằng những điều tốt như thế chúng ta nên phát triển, phát huy thế mạnh của tỉnh để làm cho Gia Lai tốt đẹp hơn, để mọi người gần xa đến với tỉnh Gia Lai nhiều hơn.”

Ông Nay Phong – Cử tri thị xã Ayun Pa nói: “Qua theo dõi Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và trên thực tế, tôi cảm thấy vui và phấn khởi về những kết quả đạt được trong năm vừa qua. Kinh tế tiếp tục có những bước phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh tiếp tục được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, nhất là đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội cùng DTTS và miền núi, xây dựng NTM, qua đó giúp người dân thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.”

Một trong những nội dung được đông đảo cử tri và người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm đó là công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong lĩnh vực này, cử tri cho rằng đây là tiền đề đặc biệt quan trọng để các lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, góp phần mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho nhân dân. Cùng với đó, việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh được xem là điểm sáng, được Nhân dân hết sức ủng hộ và đánh giá cao.

Ông Nguyễn Đức Chương – Cử tri TP. Pleiku bày tỏ: “Tỉnh Gia Lai trong năm qua giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tôi cho rằng đó là sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Chúng ta đã đưa được các chương trình phát triển kinh tế xã hội đến với đồng bào DTTS, giúp họ phát triển kinh tế xã hội, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu. Đó là chủ trương rất đúng đắn, hợp lòng dân và dân rất ủng hộ.”

Ông Nguyễn Trọng Thảo – Cử tri thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai nói: “Là một huyện biên giới của tỉnh, huyện Ia Grai trên cơ sở Nghị quyết của HĐND, sự điều hành chỉ đạo của chính quyền các cấp đã mang lại những hiệu quả cao. An ninh chính trị biên giới được giữ vững, ổn định, các mặt liên quan VH-XH được nâng lên, đó là những thành quả năm 2023 thực hiện thực sự đem lại đời sống vật chất, tinh thần ổn định hơn. Cử tri, nhân dân trên địa bàn hết sức phấn khởi, luôn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.”

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII là Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 được HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; nhất là đánh giá tổng thể kết quả đạt được trong thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh trong năm 2023; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp trọng tâm trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2024; góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Do đó, qua theo dõi diễn biến của Kỳ họp, cử tri và người dân cũng dành nhiều sự quan tâm, kỳ vọng đối với kế hoạch cũng như các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong năm tiếp theo.

Ông Đỗ Hòa – Cử tri phường Yên Đỗ, TP. Pleiku nói: “Năm 2024, bản thân tôi mong muốn các vị đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến, biểu quyết để UBND tỉnh thực hiện an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, nâng cao hơn đời sống cho nhân dân, xây dựng bộ mặt đô thị Pleiku cho xứng tầm, đặc biệt về công tác giao thông vận tải, nhiều cung đường xuống cấp rất nhiều, đề nghị đại biểu quan tâm đến những con đường bị xuống cấp. Đặc biệt là quan tâm, giúp đỡ cho các hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các đại biểu HĐND tỉnh được tín nhiệm kỳ này phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với cử tri địa phương bầu mình ra để địa phương ngày càng phát triển.”

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đang quan tâm theo dõi diễn biến của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và kỳ vọng vào những nghị quyết sắp tới của HĐND tỉnh tiếp tục đưa ra những quyết sách để thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo, nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện./.

