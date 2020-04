Công văn hỏa tốc số 851/UBND-KGVX của UBND tỉnh Gia Lai  về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 16/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký ban hành công văn hỏa tốc Số: 851/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân trong tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung, sau đây:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của sở, ngành, địa phương mình.

Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân; kiên định các chiến lược đã đề ra: Ngăn chặn, phát hiện nhanh; cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả; có biện pháp thận trọng phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, vừa duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định, chuẩn bị khôi phục, phát triển kinh tế trên cơ sở phòng, chống dịch thành công, bảo đảm sự ổn định căn bản, lâu dài về việc làm và an sinh xã hội.

Áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 16/4 đến hết ngày 22/4/2020 (sẽ xem xét điều chỉnh sau khi kết thúc ngày 22/4/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ)

Không tổ chức hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, công trường; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; bắt buộc mọi người khi đi ra ngoài phải mang khẩu trang.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự;

Tiếp tục đóng cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ chưa cần thiết. Tiếp tục dừng hoạt động của các phòng khám bệnh tư nhân.

Đối với các nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát nếu cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch thì cho phép hoạt động nhưng phải có bản cam kết với chính quyền địa phương.

Các quầy thuốc, nhà thuốc tư nhân khi có người đến mua thuốc sốt, thuốc ho phải bắt buộc người mua khai báo y tế, đồng thời báo cho cơ sở y tế gần nhất để xử lý nếu phát hiện có hiện tượng sốt, ho, khó thở.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trực thuộc tiếp tục hướng dẫn học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19 các phương pháp học trực tuyến, học qua truyền hình, có giải pháp xử lý các mã độc xâm nhập trong quá trình học trực tuyến

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động giao thông công cộng trên địa bàn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và quy định của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục duy trì hoạt động của 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ, không để lọt nguồn lây bệnh vào tỉnh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh. Không nới lỏng chính sách hạn chế nhập cảnh đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Kiểm soát chặt người nhập cảnh, tạm dừng cấp visa nhập cảnh với người nước ngoài (trừ trường hợp ngoại giao, công vụ, chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao, nhà đầu tư quốc tế…). Duy trì cách ly tập trung bắt buộc đối với người từ nước ngoài vào Việt Nam.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế tiếp tục tổ chức tốt việc phân luồng, phân tuyến khám, chữa bệnh để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Công an tỉnh, các địa phương, các ngành liên quan triển khai có hiệu quả các giải pháp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn; xử lý, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; ngăn chặn buôn lậu, đầu cơ, tích trữ, trục lợi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm răn đe.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, không vì thủ tục mà kéo dài việc hỗ trợ, kịp thời giúp người dân và tổ chức, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể của tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; vận động giúp đỡ, quan tâm, chăm lo đời sống cho người nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn; phối hợp giám sát các ngành, các cấp, cơ quan trong việc thực hiện các chế độ, cơ chế, chính sách theo quy định của Chính phủ, góp phần tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện an sinh xã hội với kết quả cao nhất./.

