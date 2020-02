Công văn của UBND tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV

Hôm nay (03/2), UBND tỉnh Gia Lai có công văn cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thực hiện các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Công văn của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnhviêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV); hôm nay (03/2), UBND tỉnh Gia Lai có công văn cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Theo đó, UBND giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các cấp học gồm: Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ; Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thưòng xuyên, sinh viên, học viên Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai tạm thời nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. Giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập thuộc tỉnh quản lý tạm thời nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. Trong thời gian nghỉ học, các trường tồ chức tổng vệ sinh trường, lớp, bàn ghế; phối hợp với ngành y tế tế tổ chức phun thuốc diệt khuẩn, phòng dịch./.

BT: Mỹ Tiến

