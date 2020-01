Công văn của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona

Công văn của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêCông văn của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.

Ngày 22/1/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn yêu cầu Thủ tưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai các biện pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona. Trong đó triển khai kịp thời các công việc theo Kế hoạch của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona và chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona để chủ động trong công tác ứng phó và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phân loại người bệnh, nhất là những trường hợp có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh. Chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc hồi sức cấp cứu, dịch truyền. Chỉ đạo thành lập đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch. Triển khai công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona và các biện pháp phòng, chống để người dân tích cực trong việc phòng tránh dịch bệnh./.



