Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023

Chiều nay, (ngày 18/8), Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực nằm chuỗi các sự kiện chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 – 19/8/2023).

Tại Ngày hội đã ôn lại ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ kinh doanh, Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được Công ty chú trọng thực hiện đạt kết quả cao, thể hiện rõ vai trò chủ công trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, an toàn năng lượng trên lĩnh vực xăng dầu. Nổi bật như công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cán bộ, nhân viên xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; duy trì hiệu quả các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy”. Đặc biệt là công tác phối hợp giữa Công ty với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Bùi Nghĩa Thảo – GĐ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên khẳng định: Ngày hội là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi để đưa Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của đơn vị phát triển sâu rộng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến trong xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và trao giải cho các đội bóng đã đạt thứ hạng cao tại Giải Bóng đá mini trong khuôn khổ của Ngày hội../.

Kim Ngân – R’Piên

