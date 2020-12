Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại xã Kim Tâm, huyện Ia Pa

Ngày 17/12/2020, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với số tiền hơn 567 triệu đồng. Người được bảo hiểm là anh Nguyễn Thanh Phong đang sinh sống tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai chẳng may bị bệnh nặng và đã qua đời.

Khách hàng là chị Trịnh Thị Liễu, trú tại Thôn 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã tham gia sản phẩm Bảo An Phúc của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life và người được bảo hiểm là anh Nguyễn Thang Phong (chồng chị Trịnh Thị Liễu). Mới đây, anh Nguyễn Thang Phong chẳng may bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời. Khi biết thông tin của khách hàng, đại diện của Sun Life Việt Nam đã động viên, chia sẻ mất mát; đồng thời nhanh chóng tiến hành các thủ tục để chi trả các quyền lợi như đã cam kết trong hợp đồng bảo hiểm đối với chị Trịnh Thị Liễu với số tiền chi trả là 567 triệu đồng. Có thêm nguồn tài chính, gia đình chị Trịnh Thị Liễu vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Tính từ đầu năm 2016 đến tháng 11 năm 2020, Sun Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 11.500 lượt khách hàng với tổng số tiền hơn 110 tỷ đồng. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm đúng, đủ và nhanh chóng là một trong những ưu tiên của Sun Life Việt Nam để giúp khách hàng có sự an tâm về tài chính khi tham gia bảo hiểm.Với chiến lược “Khách hàng trọn đời”, Sun Life Việt Nam luôn hướng đến mục đích giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch là điều khách hàng luôn đặc biệt quan tâm và đây cũng là nỗ lực, trách nhiệm của Sun Life để mang đến cho Khách hàng những sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất./.

Duy Linh

Lượt xem: 6