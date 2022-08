Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak vừa tổ chức diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tình huống giả định là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên lưu vực hồ chứa Thủy điện An Khê-Ka Nak xảy ra mưa, lũ. Hồ An Khê đang … Continue reading “Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022”

Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak vừa tổ chức diễn tập phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tình huống giả định là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên lưu vực hồ chứa Thủy điện An Khê-Ka Nak xảy ra mưa, lũ. Hồ An Khê đang vận hành xả nước qua đập tràn theo lệnh vận hành của trường ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, trong 24 giờ tới, mưa to còn tiếp diễn. Trước những tình huống này, lãnh đạo Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak trực tiếp chỉ đạo Phòng Kỹ thuật-An toàn tại đập tràn An Khê và ca trực vận hành đập tràn tập trung quan trắc, báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Công ty; thực hiện theo quy định để điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua tràn An Khê; phối hợp nhịp nhàng xử lý nhanh tình huống tại đập; đồng thời, xử lý tình huống sạt lở mái đập thượng lưu.

CTV Thế Huynh (TX An Khê)

