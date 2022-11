Công bố Quyết định của Giám đốc Công an về công tác cán bộ

Chiều qua- 31/10, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với 5 đồng chí là lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Theo đó, điều động và bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Bùi Đức Thụy – Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Ayun Pa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Phú Thiện; điều động và bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Lưu Đình Kiều – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP.Pleiku đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra, Công an tỉnh; điều động Thượng tá Bùi Bá Quát – Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh; điều động Thượng tá Ksor Huy – Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Hồ sơ Công an tỉnh; điều động Thượng tá Ngô Lam Sơn – Phó trưởng Công an huyện Đak Đoa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh.

Hữu Trường, Nông Hòa

