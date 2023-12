Công an TP. Pleiku tổ chức Lễ ra mắt và phát hành sách “Lịch sử Công an TP. Pleiku” giai đoạn 1965-2020

Chiều ngày 04 tháng 12, Công an thành phố Pleiku đã tổ chức Lễ ra mắt và phát hành sách “Lịch sử Công an TP. Pleiku” giai đoạn 1965-2020.

Sau hơn 3 năm thực hiện sưu tầm, nghiên cứu tư liệu và tổng hợp ý kiến đóng góp của lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, đến nay cuốn sách “Lịch sử Công an thành phố Pleiku” giai đoạn 1965-2020 đã chính thức ra mắt. Cuốn sách do Nhà xuất bản Công an Nhân dân xuất bản, dày 344 trang, gồm 6 chương; đã tái hiện sinh động những chiến công, hy sinh thầm lặng và niềm vinh dự, tự hào về phẩm chất cách mạng tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Lực lượng Công an TP. Pleiku. Cuốn sách là công trình khoa học lịch sử, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ Công an đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, cuốn rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, truyền thống của đơn vị; đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Dịp này, Đảng bộ Công an thành phố Pleiku đã tặng giấy khen cho 21 cá nhân có thành tích trong công tác nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Công an thành phố Pleiku” giai đoạn 1965-2020./.

