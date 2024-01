Công an TP. Pleiku tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023

Công an TP. Pleiku vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trong năm 2024.

Theo đó, trong năm 2023, Công an thành phố Pleiku tiếp tục chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng quân sự và các ban ngành, đoàn thể để đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự tại địa phương. Nổi bật đã phát động 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời xử lý 143 vụ phạm pháp hình sự với tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%; triệt phá 22 nhóm với 106 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, đánh bạc, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; 142 vụ với 237 đối tượng tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép ma túy. Ngoài ra, Công an thành phố đã triển khai có hiệu quả kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề, tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 Dự án về Dữ liệu dân cư và cấp Căn cước công dân theo Đề án 06 của Chính phủ.

Tại Hội nghị đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2021-2022”./.

Khánh Phượng – Bá Bính

