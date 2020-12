Công an TP.Pleiku tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Công an thành phố Pleiku vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Năm 2020, Công an thành phố Pleiku đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động đề xuất, giải quyết các vấn đề phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, mở 6 đợt tấn công trấn áp tội phạm, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, qua đó đã xử lý 134 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 75%; Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý, phát hiện 171 vụ, với 623 đối tượng; Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, trong đó: Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ANTT, mở các đợt cao điểm tập trung phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm hình sự nguy hiểm; Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện.

Với kết quả đạt được, tập thể Công an thành phố Pleiku đã được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và “Đơn vị tiên tiến” cho 18 đơn vị trực thuộc và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến” cho 298 cá nhân./.

CTV Khánh Phượng – Bá Bính (TP.Pleiku)

