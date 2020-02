Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”

Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và Công an các huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng vào cuộc tuyên truyền để người dân hiểu bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng tà đạo lôi kéo bà con thực hiện hành vi sai trái làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Qua đó, Công an các đơn vi, địa phương đã chủ động tiếp xúc tranh thủ 297 lượt người có uy tín để tuyên truyền; phối hợp động viên, giúp đỡ những người từng lầm lỡ theo tà đạo “Hà Mòn” chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và Công an các huyện sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác địa bàn, đẩy mạnh phối hợp, tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ tà đạo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

CTV Hữu Trường (Công an tỉnh)

