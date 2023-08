Sáng nay (ngày 17.8), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân Tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hoá bằng Container và tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ và tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo Lễ ra quân có đồng chí Trung tá Ksor H’Bơ Khắp – Phó Giám đốc Công an tỉnh. Dự Lễ có ông Đoàn Hữu Dũng – Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.