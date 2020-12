Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Puih Krơn

Sáng 22.12, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Puih Krơn (sinh năm 1925) hiện đang cư trú tại Tổ 2, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Tham dự buổi Lễ có Đại tá Phạm Hữu Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Pleiku, UBND phường Hoa Lư cùng các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Puih Krơn có 2 con trai là Liệt sỹ gồm: Puih A Linh và Puih Nua đều đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước. Hiện tại Mẹ đang sống cùng con gái tại Tổ 2, phường Hoa Lư. Trong quá trình nhận phụng dưỡng Mẹ Puih Krơn, Công an tỉnh hàng tháng sẽ hỗ trợ số tiền 500 nghìn đồng; đồng thời thường xuyên thăm hỏi vào các ngày Lễ, Tết để động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để Mẹ được sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Toàn bộ kinh phí phụng dưỡng Mẹ Puih Krơn được trích từ Quỹ Tình nghĩa của Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự tri ân đến công lao và sự hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng Puih Krơn dành cho quê hương, đất nước. Đồng thời nhấn mạnh đây là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cấp ủy, lãnh đạo, các đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, thân nhân, gia đình Liệt sĩ… Thông qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống yêu nước, dũng cảm của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ Quốc./.

